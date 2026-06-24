Intendentes del GBA: Gustavo Menéndez volvió que dar último, en el ranking de imagen de junio

La consultora CB Global Data publicó su habitual ranking de intendentes del Gran Buenos Aires, en este caso por un sondeo sobre imagen positiva/negativa realizado en junio, que volvió a arrojar ganadores y perdedores en la tabla.

El trabajo de campo del analista Cristian Buttié se basó en un relevamiento de 500 a 712 casos por distrito. Las entrevistas se hicieron entre el 8 y el 12 de este mes, y los resultados se presentaron con un margen de error de +/- 3% a 4%.

De acuerdo a este informe, los tres intendentes del GBA mejor posicionados este mes según el diferencial de imagen son Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), quien encabeza el ranking con un saldo de + 24,5 puntos; seguido por Fernando Gray (Esteban Echeverría), con + 22,4; y en tercer lugar Federico Achával (Pilar), con + 22,2.

En el otro extremo, con el por desempeño en términos de imagen pública aparecen Gustavo Menéndez (Merlo), quien se ubica en el último lugar con – 17,6 puntos de diferencial; seguido por Julián Álvarez (Lanús), con – 15,9; y Lucas Ghi (Morón), con un saldo de – 15,4.

Un poco más arriba se ubican (17°) Damián Selci (Hurlingham) con un diferencial de – 8,4 (+ 43,8% y – 52,2%); y Pablo Catriel Descalzo (Ituzaingó), quien subió del puesto 24 al 20, con diferencial de – 11,4 (+ 40,5% y – 51,9%). Mariel Fernández (Moreno) y Fernando Espinoza (La Matanza) se ubican en la zona media, con +11 y +7 respectivamente.

«En relación al mes anterior -comparando el diferencial mayo con el de junio-, el intendente que más creció fue Gray, con una mejora de + 5,1 puntos. En contraste, la mayor caída del mes correspondió a Carlos Balor (Berazategui), quien registró un descenso de – 5,6», agrega la consultora.

Los ocho intendentes con mejor imagen:

1° Leonardo Nardini (PJ, Malvinas Argentinas): diferencial + 24,5 (+ 60,7% y – 36,2%).

2° Fernando Gray (PJ, Esteban Echeverría): diferencial + 22,4 (+ 59,1% y – 36,7%).

3° Federico Achával (PJ, Pilar): diferencial + 22,2 (+ 59% y – 36,8%).

4° Jaime Méndez (Vecinalista, San Miguel): diferencial + 21,7 (+ 58,5% y – 36,8%).

5° Federico Otermín (PJ, Lomas de Zamora): diferencial + 21,5 (+ 59,2% y – 37,7%).

6° Juan José Fabiani (PJ, Almirante Brown): diferencial + 17,8 (+ 28,7% y – 10,9%).

7° Julio Zamora (PJ, Tigre): diferencial + 16,8 (+ 57,6% y – 40,8%).

8° Jorge Ferraresi (PJ, Avellaneda): diferencial + 12,3 (+ 55,1% y – 42,8%).