09/09/2025

Ituzaingó: Fuerza Patria le ganó por 7 puntos a LLA, pese a los 8 que se llevó el Evita (Enamorarte)

La lista oficialista de Fuerza Patria se quedó este domingo con la elección de medio término en Ituzaingó, aunque por una diferencia mucho menor a la de Provincia y la Primera Sección Electoral. La boleta local que defendía a la gestión de Descalzo obtuvo el primer lugar con el 43,59% de los votos, mientras que La Libertad Avanza llegó al 36,39%.

Con menos de 97 mil votos positivos, el piso para acceder al Concejo Deliberante quedó establecido en 9.666 votos. Este nuevo coeficiente le daría al peronismo 6 de las 10 bancas en juego, mientras que los libertarios ganarían cuatro.

Es un resultado que el oficialismo con conseguía desde 2009, cuando apenas superó a Unión Pro en una cerrada elección. Y como en 2021 Juntos por el Cambio le había ganado por un punto (39 a 38%) recuperó terreno en el HCD.

Éstos últimos dos años el PJ mantuvo la Presidencia del cuerpo (y por ende el voto de desempate) gracias a la aliada Ana De Vincenso, a quien LLA le regaló la banca en 2023, siendo que representaba a Osvaldo Marasco.

La boleta encabezaba Juan Manuel Álvarez Luna, secretario de Gobierno del Municipio, también sufrió el corte de boleta. Sacó 4 puntos menos que la boleta seccional de Katopodis. Cuatro puntos que se fueron a Enamorarte, la lista que presentó el Movimiento Evita de la mano de Natalia Peluso, quien se vengó de la proscripción que sufrió en 2023.

Aún así, Enamorarte llegó al 8% de los votos y se quedó afuera del reparto. Mucho más lejos quedaron el FIT (5%) y Somos (2%). Potencia apenas sumó un punto. Unión y Libertad y Unión Liberal, fuerzas que en el cuarto escuro estaban junto a las boletas de LLA (sin otro motivo que confundir al electorado) sacaron entre el 1,10% y el 0,70% respectivamente.

Fueron electos por FP: Juan Manuel Álvarez Luna, Valeria Susperreguy, Luciano Crudo, Florencia Viola, Carlos Acuña y Fernanda Gomez.

Por LLA ingresarán: Hugo Equiza (LLA), Agustina De la Iglesia (LLA ex PRO), Walter Lanaro (Ritondo) y María L. Lara, del PRO de Gastón Di Castelnuovo, quien se preservó de jugar en esta elección y terminará su mandato en diciembre.

