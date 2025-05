Javier Milei cerró la campaña de LLA para legisladores porteños, con militantes rentados del GBA

El Presidente Javier Milei cerró esta noche la campaña de la elección para legisladores porteños de La Libertad Avanza, con buena parte de su Gabinete y dirigentes del Conurbano Bonaerense, y con duros reclamos al PRO, en su bastión. Una jugada muy diferente la de las provincias donde fueron a las urnas el fin de semana pasado. Tras la elección porteña del 18, habrá que ver si libertarios y macristas compiten o irán juntos en la Provincia de Buenos Aires.

«Tenemos que elegir si queremos seguir abrazándonos al cambio de la libertad y prosperidad o al pasado, el modelo del partido del Estado que hizo ricos a los políticos», arengó Milei en el cierre de campaña del candidato a legislador porteño y vocero Presidencial, Manuel Adorni, de cara a la votación del domingo.

En su mensaje, Milei cargó contra el PRO, al que calificó como «la mierda del partido del Estado», y destacó a los asistentes por ser, dijo, «almas libres que no se dejaron doblegar».

Para Milei, los del PRO son «fracasados que están peleando el cuarto lugar» y definió a Santoro como «Sanvaca» porque «siempre vivió de la teta del Estado».

Además criticó las votaciones de Santoro en la Cámara de Diputados de la nación haciendo un repaso de varias de ellas y sobre el postulante cercano al kirchnerismo recordó que «llamaba a la censura desde los medios contra los libertarios».

Milei cerró el acto en el Parque Mitre del barrio de Recoleta, hasta donde llegaron, además de Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y gran parte del gabinete, como también organizaciones militantes como Las Fuerzas del Cielo, que conduce Daniel Parisini, más conocido como «Gordo Dan».

El mandatario sostuvo también que «el verdadero ajuste es cuando se expande el Estado» y que «cuando una ahoga al Estado, ese es devolverle el dinero a los argentinos de bien que se lo ganan laburando».

«Me causa gracia cuando los dos representantes del partido del Estado dicen que no quieren ajustar y desprecian la motosierra, porque lo que no quieren es que el ajuste caiga sobre ellos», sostuvo en referencia al PRO y el peronismo. E insistió: «Ninguno quiere tocar el tamaño del Estado y nosotros no lo vamos a permitir».

Además remarcó que su gestión fue la que puso fin a los constantes piquetes en la Ciudad: «Nos quieren robar este logro y cuando gobernaron la Nación, la Ciudad y la provincia nada hicieron con esto», disparó contra el PRO.

Entre los invitados estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y todos los ministros: de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Salud, Mario Lugones; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Economía, Luis “Toto” Caputo.

También hubo dirigentes del GBA, como Ariel Diwan, ex candidato a intendente de Morón; entre otros dirigentes de la Zona Oeste.

El acto en Recoleta contó también con micros y militantes del Conurbano, que denunciaron haber sido engañados con el pago por su asistencia. Jóvenes con remeras violetas de LLA se quejaron durante un móvil del canal Todo Noticias:

«Nos quieren dar 20 lucas… vinimos por 25 y ahora nos dicen que quieren darnos 20 lucas… están re volados», lanzó uno de los indignados jóvenes, a los gritos. Cuando el periodista le preguntó quién les iba a abonar, respondió: «La gente de Milei».

Otro de los asistentes al cierre de campaña, un poco menos enojado, indicó: «Yo soy de Merlo. Nos dijeron que iban a darnos 10 mil pesos, y ahora nos dijeron que nos van a pagar 20 mil pesos. O sea, tienen plata pero no nos quieren pagar».

«Vine voluntariamente pero tienen que cumplir con su palabra», remarcó el militante, admitiendo la promesa de pago.

La nueva casta.

Las mismas prácticas de siempre. El clientelismo del peronismo, los 20000 pesos, el colectivo escolar, la gente del conurbano. pic.twitter.com/5BN3tvjBIU — Pablo Gomez (@ipablog) May 14, 2025

🔴 Le robaron al cronista de LN+ en plena cobertura de la llegada de Milei.



A Nicolás Edwin le robaron el celular cuando una multitud rodeaba al Presidente durante el cierre de campaña de Adorni pic.twitter.com/eayEoIWFL1 — La Nación Más (@lanacionmas) May 14, 2025