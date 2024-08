Juicio a Sabag Montiel: Kicillof e intendentes K fueron a respaldar a CFK, en el día de su declaración

La expresidenta Cristina Fernández declaró este miércoles en el juicio por el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y que tiene como acusados a los integrantes de llamada «banda de los copitos». En tanto, intendentes de Zona Oeste y dirigentes K le hicieron de hinchada en Comodoro Py, donde, al finalizar la audiencia, el gobernador Axel Kicillof lanzó más críticas al Poder Judicial y la «prensa hegemónica».

Cristina «ha sido víctima de un intento de asesinato y hoy es víctima de un juicio que no va para ningún lado», lanzó Kicillof, seguro de que la investigación no fue en el sentido que la entonces vicepresidenta hubiese querido. El mandatario bonaerense esquivó, a su vez, las preguntas sobre Alberto Fernández y escupió a los medios. «Es todo tan disparatado e indignante y siempre es para el mismo lado ¿Esto no indigna?, ¿los medios hegemónicos no se indignan porque se borró el celular de quien atentó contra su vida?”.

“No se indignan porque una familia vinculada hoy al ministro Caputo resulta que puso plata para comprar mesitas de luz a un tipo que no sabía agarrar un martillo y clavar un clavo para un hotel de lujo en Neuquén. Todo esto es tan disparatado, tan indignante y siempre para el mismo lado», añadió.

También sostuvo que “hay medios hegemónicos que solo cubren el juicio cuando parece que la responsable es Cristina o los que la tenían que cuidar», y pidió «que todos los responsables terminen en el banquillo de los acusados».

Entre la hinchada política estuvieron Verónica Magario y Wado de Pedro; los intednentes Mayra Mendoza, Federico Achaval, Gastón Granados, Gustavo Menéndez, Lucas Ghi, Leonardo Nardini, Federico Otermin, Damián Selci, Juan Ustarroz, Juan Mancini, Nicolás Mantegazza, Leonardo Botto y Julián Álvarez.

También estuvieron Andrés Larroque, Daniela Villar, Martín Sabatella y Mónica Macha, Facundo Tignanelli, Martín Rodríguez, Juan Grabois, Emilio Pérsico, Rodolfo Tahilade, Vanesa Siley, Julia Strada, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, entre otros.

El presidente de Nuevo Encuentro pidió que la Justicia que investigue a fondo a los autores materiales, intelectuales y financieros que están detrás del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, hecho al que calificó como “el episodio de violencia política más grave desde el retorno de la democracia”.

Sabbatella aseguró que “la democracia argentina necesita saber quién mandó a matar a Cristina, es decir, los responsables materiales del hecho, pero además los responsables ideológicos y financieros”.

En ese marco, el exintendente de Morón consideró que “el futuro necesita que la violencia política sea desterrada de nuestra vida democrática. Necesitamos que se esclarezca quiénes estuvieron detrás de todo esto”.

“Sabemos que existió el financiamiento millonario de la familia Caputo, que el diputado del PRO y asesor de Patricia Bullrich, Gerardo Milman sabía con anticipación del ataque y que se borró información clave en celulares de implicados. Si se sostiene el pacto de impunidad político-judicial no habrá justicia, esto debe ser advertido con firmeza”, finalizó el dirigente kirchnerista.

En su declaración, la expresidenta afirmó que «no se dio cuenta» que le habían gatillado y que fue informada del intento de asesinato cuando el hecho ya se había consumado y Fernando Sabag Montiel, el principal imputado, ya había sido detenido por las personas de seguridad que la custodiaban.

Asimismo, sostuvo que «hoy sería imposible de hacer un golpe de estado a la vieja usanza» pero que «hay otros modos» para desplazar a las personas «que están en contra» de ciertas políticas.

Por otro lado, señaló que «si no hay una articulación con los medios hegemónicos y el poder judicial, que es el poder económico concentrado», estas situaciones no podrían suceder.

«Los que nos oponemos a esa entrega (del país) nos quieren eliminar con un tiro o con una sentencia, como tituló Clarín: ‘el tiro no salió pero la sentencia sí’. Hay una sociedad muy compleja a la que le han alterado la psiquis», indicó.

Además, resaltó que «cuando uno ve a las personas que han sido elegidas para representar a los argentinos decir lo que dicen en los medios es preocupante» y señaló que «quienes gobiernan se parecen a quienes son gobernados» porque «si no, estaríamos en frente a una anomalía».

Para finalizar señaló que, si bien estaban ante los autores materiales de su intento de magnicidio, «faltan los autores intelectuales y los financiadores». Asimismo, sostuvo que estos no tienen deudas con ella, por haber sido la víctima, «sino con la democracia y la política sigue siendo una herramienta para cambiar la sociedad y no para estigmatizar ni para matar a nadie».