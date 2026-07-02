Kicillof no descartó competir en una interna en 2027, pero pidió no hablar de candidaturas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reunió hoy en La Plata en un encuentro a puertas cerradas a intendentes, funcionarios y dirigentes que se enrolan en su Movimiento Derecho al Futuro, e insinuó que estaría dispuesto a competir con su armado en una interna del peronismo en el 2027 aunque aclaró que todavía «no es momento de candidaturas».

Pasado el mediodía, y escoltado por la vicegobernadora Verónica Magario, el mandatario encabezó un encuentro en el local de la agrupación «La Patria es el Otro» de La Plata, y bajó línea sobre los tiempos de la construcción política y electoral, con el objetivo de calmar ansiedades e instar a poner el foco en la disputa con Javier Milei, sin «caer en las provocaciones» del kirchnerismo.

Antes de tomar la palabra, Kicillof escuchó las intervenciones del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés «Cuervo» Larroque, y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Luego fue el turno del uso del micrófono por parte de un intendente por cada una de las ocho secciones electorales.

«No estamos discutiendo candidaturas y no vamos a entrar en ninguna agenda que no sea la agenda de las necesidades de nuestro pueblo. La única disputa que tenemos es con Milei», resaltó el gobernador.

«A esto hacíamos referencia cuando hablábamos de nuevas canciones: a construir espacios de encuentro para articular una alternativa en todos los territorios. Nosotros no vamos a caer en provocaciones: nuestro accionar se basa en el debate que nos permite tomar decisiones y actuar», insistió.

Tenemos el compromiso y la obligación de construir una alternativa plural y un mejor futuro para nuestro pueblo después del sufrimiento que le están haciendo pasar.



Gracias a los compañeros y compañeras del @MOVIMIENTODAF que siguen militando, trabajando y organizando encuentros… pic.twitter.com/2PygFKZXWQ — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 2, 2026

Con estos conceptos, Kicillof pareció referirse a la interna caliente que mantiene su espacio con La Cámpora y el kirchnerismo duro, y le pidió a la dirigencia del MDF que no se enrede en una confrontación directa ni salga a contestar el fuego amigo.

Este cónclave del kicillofismo bonaerense tiene lugar luego de las incendiarias declaraciones de Sergio Berni, las críticas a la gestión provincial de parte de Mario Ishii y las chicanas que Máximo Kirchner lanzó durante el Banderazo en Parque Lezama.

«Este es el año del armado y la construcción política. Como MDF sabemos que somos una parte robusta, fuerte y con perspectiva, pero no estamos haciendo una campaña kilométrica para sostener una candidatura ni tenemos pretensión de hegemonía,» tradujeron cerca de Kicillof en alusión a otro pasaje de su discurso.

El gobernador también expresó que «no se pretende ganar una discusión» interna sino «ganar las elecciones».

«Hay que ganarle a Milei, y para eso hay que representar a la gente y gobernar mientras construimos una alternativa», insistió.

Al final del encuentro, Kicillof anticipó que habrá una próxima reunión del MDF con «representantes de toda la Argentina».

«Tenemos un objetivo fijado: ganar la nación y la provincia para terminar con esta pesadilla. Ser prudentes y no caer en ninguna provocación. Ser firmes en el camino que trazado: seguir construyendo», redundó.

(NA)

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