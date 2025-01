Kicillof se reunió con más de 30 intendentes que promueven el desdoblamiento electoral en PBA

El gobernador Axel Kicillof encabezó ayer en Villa Gesell una cumbre junto a más de 30 intendentes de la Provincia con los que empezó a delinear el camino electoral del 2025, en el marco de fortalecer su posición en el peronismo.

«Hoy comienza un camino de construcción: Junto a Axel Kicillof, Verónica Magario, Ministros e intendentes de la Pcia de Bs As nos encontramos en Villa Gesell para sentar las bases de la construcción de un futuro de esperanza para todos los y las bonaerenses», posteó a su término el alcalde de Morón, Lucas Ghi, independizado del Nuevo Encuento.

Los temas de la mesa fue el armado de un frente interno empoderado, es decir escindido de La Cámpora y de sus líderes; desdoblar los comicios (algo a lo que la expresidenta Cristina Kirchner, posible candidata a diputada nacional se opone) y volver a habilitar las reelecciones indefinidas de legisladores, intendentes y concejales, mucho de los cuales, de no mediar una reforma, no podrían volver a presentarse. Es el caso, sin ir más lejos, del propio Ghi.

El encuentro comenzó a las 14 en el Hotel Intersur de Villa Gesell, ubicado en la esquina de Paseo 111 y Costanera. La semana pasada el gobierno de Kicillof había reconocido oficialmente por primera vez que evalúa separar los comicios bonaerenses del cronograma nacional. “Es una posibilidad”, dijo Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof.

“Se acordó lanzar un frente político, conducido por Axel y constituido por nuestros intendentes, por los ministros, por las organizaciones sociales, por los sindicatos, todos los que venimos trabajando”, afirmó una de las espadas de Kicillof, tras el encuentro. Rápidamente aclaró que el objetivo de ese armado será oponerse a las políticas de Javier Milei –una práctica que, en rigor, el mandatario realiza desde el día uno de la gestión libertaria– y señaló que la reunión comenzó con un repaso del gobernador y de los intendentes sobre el impacto del ajuste nacional en sus distritos.

“La gran mayoría de los intendentes pidió el desdoblamiento de las elecciones”, continuó el funcionario. Enfatizó que es desdoblamiento “no es en contra de nadie”, en alusión a Cristina Kirchner, que prefiere mantener atadas ambas elecciones para que Kicillof y los intendentes no le quiten el cuerpo a la campaña y para nacionalizar su disputa con el Presidente. En La Plata y no pocos municipios, en cambio, temen ser arrastrados a una derrota. “Los intendentes están pidiendo el desdoblamiento como forma de preservar la provincia de Buenos Aires y sus municipios como principal bastión del peronismo”, explicaron, con elegancia, cerca del gobernador.

El pedido por eliminar el límite a las reelecciones indefinidas que se impuso en 2016 y que los intendentes ya esquivaron en 2023 completó el menú del cónclave. Desde la gobernación indicaron que serán los intendentes quienes impulsen una reforma en la Legislatura.

Los dos primeros puntos, formalizar un frente interno y desdoblar las elecciones bonaerenses, implicarían un desplante claro a Cristina Kirchner y una jugada arriesgada del gobernador y los intendentes. Arrojo matizado por los propios laderos de Kicillof: afirmaron que, durante el encuentro, y ante esos dos pedidos, Kicillof se limitó a escuchar.

La defensa del territorio

“Desdoblar es bastante bueno. Es muy positivo”, dijo el intendente de Ensenada, Mario Secco, al diario La Nación. Y también se refirió a cómo impactaría ese eventual medida electoral en el vínculo entre Kicillof y Cristina Kirchner.

“No hay una cuestión de que se rompe porque desdoblamos o no desdoblamos. Son los tiempos que tenemos cada uno. Yo creo que hay cuestiones que también hay que debatir sobre cómo seguimos, porque nosotros este año elegimos concejales, consejeros escolares, diputados, senadores, y la verdad que hay muchos que no van a poder ser reelectos. Entonces hay que modificar eso, también pensamos que hay que modificarlo, que tiene que haber reelecciones [indefinidas]. No puede ser un capricho de algunos compañeros que no quieran la reelección cuando el limitador es el pueblo argentino, no son los dirigentes. Para nosotros tiene que haber reelección de todos los que quieran ser reelectos”, planteó Secco. El jefe comunal de Ensenada está en el poder desde 2003 y va por su sexto mandato en cadena.

Se pronunciaron también a favor de desdoblar las elecciones los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Sergio Barenghi (Bragado). “Hay que eliminar las PASO y desdoblar las elecciones”, dijo el anfitrión.

Participaron la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; Trabajo, Walter Correa; Infraestructura, Gabriel Katopodis; Economía, Pablo López; Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; Seguridad, Javier Alonso; Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; y la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila.

Estuvieron los intendentes de Laprida, Alfredo Fisher; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Salliqueló, Ariel Succurro; de General Guido, Carlos Rocha; de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris; de San Pedro, Cecilio Salazar; de Carlos Casares, Daniel Stadnik; de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; de Daireaux, Esteban Acerbo; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Navarro, Facundo Diz; de Pilar, Federico Achával; de La Matanza, Fernando Espinoza; de San Martín, Fernando Moreira; de Castelli, Francisco Echarren; de Alberti, Germán Lago; de Punta Indio, Gustavo Barbé (interino); de Tapalqué, Gustavo Cocconi; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Tordillo, Héctor Olivera; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira; de La Costa, Juan de Jesús; de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de La Plata, Julio Alak; de Benito Juárez, Julio César Marini; de Morón, Lucas Ghi; de Ensenada, Mario Secco; de Ramallo, Mauro Poletti; de Salto, Ricardo Alessandro; de Coronel Suárez, Ricardo Moccero; de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; de Pila, Sebastián Walker; de Bragado, Sergio Barenghi; y de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky.

También se contó con la presencia del director de Aguas Bonaerenses (ABSA), Jorge Paredi; y el subadministrador general de Vialidad provincial, Hernán Y Zurieta.