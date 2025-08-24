Tras el escándalo Spagnuolo, Karina Milei reapareció en un acto con 8000 fiscales en La Matanza

En medio del escándalo por los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, la secretaria Gral. de la Presidencia y jefa nacional de La Libertad Avanza, Karina Milei, reapareció este sábado en un acto de fiscales en La Matanza, donde acompañó al diputado y primer candidato bonaerense para octubre José Luis Espert.

El encuentro realizado en Villa Celina contó también con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el diputado y candidato a ser reelecto Diego Santilli (PRO); y los candidatos a senador provincial por la Tercera Sección Electoral Maximiliano Bondarenko; y a primer concejal por La Matanza Leila Gianni.

«Todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más», afirmó la «Jefe» libertaria frente a los fiscales para el 7 de septiembre. Y remató: «Sé que somos todos los que queremos el ‘kirchnerismo nunca más’».

En paralelo, la funcionaria utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para resaltar la participación de los asistentes y la importancia de cuidar los votos: “Así se defiende la libertad: cuidando cada voto, enfrentando al kirchnerismo y asegurando que nunca más decidan por nosotros. El cambio es en las urnas y en la calle. Libertad o nada”.

Este 7/9 nuestros fiscales darán una batalla heroica.

Van a defender, voto por voto, la voz de los bonaerenses que eligieron la LIBERTAD.

Esta elección no es una más: es el primer paso para liberar a la Provincia de Buenos Aires.

¡VLLC! @3era_seccion @LLAenPBA @LLA_LaMatanza pic.twitter.com/mXVlZVMFrk — Leila Gianni (@Leigianni) August 23, 2025