La Celeste retuvo la conducción de SUTEBA, pero la izquierda retuvo Tigre y recuperó Matanza

La Lista Celeste-Violeta se impuso este miércoles en las elecciones del SUTEBA y mantuvo el control del sindicato docente en unos comicios atravesados por el recambio dirigencial tras la salida de Roberto Baradel. La candidata oficialista, María Laura Torre (hasta ahora Adjunta), encabezó la nómina que logró retener la conducción.

El oficialismo retuvo la Provincia con el 76% de los votos, según datos del propio gremio. Pero sufrió derrotas en las seccionales de Tigre, Bahía Blanca y La Matanza, donde la lista Multicolor recuperó la conducción, tras la división que hace 4 años le significó la derrota, de la mano de la diputada Romina del Plá (PO), nueva secretaria electa.

A nivel provincial la izquierda obtuvo el 19% y la lista Azul y Blanca, que envuelve a la Corriente Clasista Combativa y al Partido Comunista Revolucionario, el 4%.

Para la elección fueron convocados más de 90.000 afiliados para votar en 2.023 mesas distribuidas en los 113 distritos (principalmente del conurbano). Según relevaron fiscales de la oposición, la participación promedió entre un 40% del padrón, e incluso hubo distritos con apenas un 26%.

CONTUNDENTE TRIUNFO DE LA LISTA CELESTE VIOLETA



👉 Se impone a nivel provincial por más de 76% de los votos, habiendose escrutado más del 80% de las mesas.#EleccionesEnSUTEBA#DemocraciaSindical pic.twitter.com/zJ2nwF8qN7 — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) May 14, 2026

Matanza y Zona Oeste

Del Plá lideró el SUTEBA de La Matanza hasta 2022, cuando la Multicolor perdió la seccional a manos de la Celeste. Pero, después de varias movilizaciones para exigir justicia por Cristian Pereyra, el docente asesinado por un policía mientras trabajaba como chofer de Uber, recuperó el territorio de la mano de una lista con dirigentes de peso.

«El resultado ya es irreversible. Con gusto los vimos llorar e irse a los de la Celeste. Agradecemos a los afiliados que apoyaron la Multicolor. El sindicalismo combativo se fortalece, porque lo necesitamos más que nunca, contra el ajuste de Milei», comunicaba anoche en redes la ex diputada bonaerense Graciela Calderón (de Izquierda Socialista).

En tanto, otra ex legisladora, Nathalia González Seligra, secretaria gremial electa de la Seccional, afirmó: “Este triunfo es fruto de una enorme pelea, de la organización en las escuelas, y de la solidaridad que construimos en cada lucha. Sabemos que el camino es organizarse, resistir al ajuste de Milei y al recorte provincial que está haciendo Kicillof y seguir peleando por salarios dignos y por la educación pública para las familias de nuestras escuelas.”

En Matanza la izquierda se impuso con 2297 votos, contra 2135 de la Celeste Violeta. En Morón, Hurlingham e Ituzaingó el oficialismo ganó con amplio margen. En Moreno hubo final cerrado: 718 votos para la Celeste (54%), contra 552 de la Multicolor (42%). La izquierda, en tanto, se imponía con la lista Lila en Marcos Paz con apenas 109 votos.