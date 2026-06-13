La CO.PE.BO inauguró su nueva sede central en La Matanza, con un fuerte reclamo de «unidad»

Con la presencia de las 62 Organizaciones Peronistas, el dirigente mercantil Julio R. Ledesma inauguró este sábado la nueva sede central de la Corriente Peronista Bonaerense (CO.PE.BO), ubicada en Monseñor Marcón 3284, San Justo.

El encuentro estuvo marcado por un llamado a la unidad del peronismo, pero atravesado por una «profunda autocrítica». «El PJ, que es la herramienta jurídica para presentarnos a elecciones, está olvidándose de las bases, de la representación que nos legara el general Perón», señaló el dirigente mercantil.

Ledesma insistió en el fortalecimiento del movimiento obrero y advirtió que la dispersión «sólo beneficia a los sectores que buscan debilitar los derechos laborales y las conquistas históricas de los trabajadores argentinos».

«Si nosotros no somos capaces de fortalecernos, de construir, de seguir caminando la República Argentina para constituir las 62 organizaciones, no nos van a participar en nada», argumentó el sindicalista.

El líder de la CO.PE.BO. calificó este aislamiento como un «error que tenemos que corregir» de manera inmediata mediante la militancia territorial y el debate abierto.

Por su parte, José Ibarra, secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas y dirigente de los taxistas, sumó su respaldo.

Estuvieron la concejal de La Matanza, Patricia Gardella; el secretario de UOCRA y titular de la CGT matancera Heraldo Cayuqueo; Joaquín Santucho, titular de Las 62 regional Morón; Hugo Alonso, de UPCN; Jorge Benítez, de Telefónicos; Emiliano Riquelme, de Agoet; Omar Fiore, del sindicato del Vidrio; Oscar Nievas, secretario de Turismo de FAECYS; Luly Vilariño, de SUTEP y coordinadora del Ministerio de Trabajo, entre otros dirigentes presentes.