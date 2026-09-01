La fábrica está en La Matanza: La Justicia procesó al dueño de Manaos por evasión fiscal

El Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, procesó sin prisión preventiva al empresario Orlando Eduardo Canido por el presunto delito de evasión tributaria simple en relación con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2020, en el marco del expediente N° 5439/2024.

De acuerdo con la resolución judicial, también fue procesada Refres Now S.A. por el mismo hecho investigado.

El magistrado resolvió mantener la libertad de Canido durante el proceso y dispuso un embargo preventivo de 250 millones de pesos sobre los bienes del empresario. Asimismo, ordenó un embargo por el mismo monto sobre los bienes de Refres Now S.A., hasta cubrir la suma de 250 millones de pesos.

Según surge del fallo, el procesamiento fue dictado sin prisión preventiva y la empresa quedó procesada por el presunto incumplimiento de sus obligaciones tributarias vinculadas al ejercicio fiscal 2020 del Impuesto a las Ganancias.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por ARCA. Según el expediente, la investigación abarcó los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2020. Inicialmente, el organismo recaudador reclamaba una supuesta evasión superior a los $934 millones.

Sin embargo, gran parte de esos cargos quedaron sin efecto por cuestiones procesales, prescripciones y cambios legislativos posteriores.

Finalmente, el procesamiento se limitó a una presunta evasión vinculada al Impuesto a las Ganancias correspondiente a 2020, por un monto cercano a $132 millones, según surge de la resolución judicial.

La controversia se centra en una partida declarada por Refres Now bajo el concepto de “otras cuentas por pagar”.

De acuerdo con la investigación, la empresa registró una deuda de $650 millones atribuida a un préstamo otorgado por un accionista. Durante el proceso, se habrían acreditado documentalmente $150 millones, mientras que otros $400 millones fueron cuestionados por el organismo fiscal.

Para ARCA, ese pasivo no habría podido justificarse adecuadamente y habría generado un incremento patrimonial no explicado, situación que derivó en el ajuste tributario objeto de la causa.

Uno de los aspectos relevantes del expediente fue la aplicación de una modificación legislativa que elevó el umbral económico para considerar punible el delito de evasión tributaria simple.

Como consecuencia de esa reforma, varios de los hechos investigados quedaron excluidos de la persecución penal o alcanzados por la prescripción.

Por ese motivo, la causa avanzó únicamente sobre la presunta evasión relacionada con el Impuesto a las Ganancias de 2020, que superaba el nuevo monto mínimo establecido por la ley.

Tras conocerse la decisión judicial, el empresario rechazó las acusaciones y sostuvo que la causa se basa en documentación que, según su versión, fue secuestrada durante allanamientos.

“No debo un peso; no debo un aguinaldo ni una hora extra. Siempre me denunciaron y jamás encontraron nada”, afirmó.

Canido también vinculó las investigaciones al crecimiento que experimentó Manaos durante las últimas dos décadas en un mercado dominado históricamente por grandes multinacionales.

Fundada en 2004, Manaos logró consolidarse como uno de los principales jugadores de la industria de bebidas sin alcohol en Argentina.

Bajo la conducción de Canido, la compañía expandió su participación de mercado con una estrategia basada en precios competitivos y una extensa red de distribución.

En los últimos años, además, avanzó con nuevas inversiones y adquisiciones, entre ellas la compra de las marcas Cunnington y Neuss.