La FESIMUBO impulsará un «plan de lucha» para establecer el consejo del salario en la Provincia

La Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia reunió este miércoles en Morón a referentes de siete comunas de la Zona Oeste del Conurbano Bonaerense (Regional 7a) para definir un «plan de lucha» que vaya en procura de una recomposición salarial en estos municipios y que presione al gobierno de Axel Kicillof por un Consejo del Salario al que nunca convocó, pese a la reforma que restituyó convenios colectivos hace ya más de una década.

«El plan no va ser una movilización. Puede haber, pero va a ser una etapa. La lucha tiene que ser prolongada en el tiempo, hasta que podamos modificar determinadas variables de los municipales», apuntó en Morón Hernán Doval, secretario de la FESIMUBO. Y recordó que «hace más de diez años que tendría que haberse convocado al Consejo del salario».

«Esto no es ni contra los intendentes, ni contra la Provincia. Sino después empiezan con que ‘la interna’, con que ‘queremos limar’. Pero planteamos que se convoque al Consejo, que siempre está a punto de convocarse hasta que aparece algún martes 13. Lo hemos hablado con el ministro (de Trabajo, Walter Correa). Para estar en el Consejo hay que tener el 10% de los municipales de la Provincia (unos 300.000). Los únicos que cumplimos ese requisito somos nosotros. No tengo problema que otras organizaciones se sumen. Pero hay que cumplir con la ley», estimó el exdiputado.

Regional Conurbano Oeste en Morón



SE DEFINIÓ UN PLAN DE LUCHA TOTAL, PERMANENTE Y PROLONGADO EN TODA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



Regional por Regional se continúa construyendo un Plan de Lucha Provincial.#Municipales@herdoval pic.twitter.com/ORdkRv4Fh5 — Fe.Si.Mu.Bo. (@fesimubo) August 5, 2026

En la Provincia de Buenos Aires, tanto el Consejo del Salario Municipal como las negociaciones colectivas de los trabajadores de las comunas están establecidos bajo el marco de la Ley 14.656 de Empleo Municipal, que sustituyó a la antigua Ley 11.757 y estableció la obligatoriedad de paritarias a nivel local y convenios colectivos en cada municipio. Esa reforma, sacada sobre el filo del gobierno de Daniel Scioli, se hizo con Doval sentado en la Cámara Baja.

«Cuando escribimos ésta ley – agregó-, la sentimos como una herramienta para mejorar la situación de los trabajadores, no para hacer política. Cuando lo aprobamos eran más los políticos que nos puteaban que los que nos felicitaban. Si hubiéramos querido hacer política, no la hubiéramos sacado. Y el Consejo no puede ser una foto pensada para la ‘unidad’. El Consejo está pensado para gestionar: analizar los salarios, el presupuesto, la carrera municipal. Hagamos política en otro lado y, desde el Ministerio de Trabajo, lo que se tiene que hacer es gestionar», afirmó.

Morón: «Arrojan a compañeros como basura»

Tras la conferencia ofrecida en el primer piso del STMM (San Martín 350), Doval cerró un acto junto al histórico Juan Carlos Sluga (fundador de la FESIMUBO), el secretario General del sindicato local, Gustavo Sanz; y su Adjunto, «Carlitos» Rodríguez, que a su vez es el secretario Gremial de la Federación. El anfitrión, a su turno, se refirió a la lucha judicial que emprendió contra el plan de jubilaciones forzosas iniciado por el gobierno de Lucas Ghi.

Al micrófono Gustavo Sanz, secretario General de los Municipales de Morón.

«Hace unos días que tenemos jubilados de oficio, comunicado de manera cruel y de falta de consideración. Son compañeros que se tendrían que haber ido con un reconocimiento y no arrojados como un papel de basura. Ante esto la organización los tiene que dignificar», apuntó Sanz, y explicó que el gremio ya presentó un amparo ante la Justicia de Morón para frenar estas acciones administrativas. El caso más resonante fue el de la presidenta del Consejo Escolar, Mabel Mesa, quien fue jubilada a fines de julio tras casi tres décadas como trabajadora de planta municipal, a sus 74 años, pero a 18 meses del reconocimiento de sus últimos años de aporte como asesora en el Gabinete.

A un costado del escenario, acompañaban los referentes locales de la Federación. Desde Mario Salcedo, combativo dirigente municipal de Merlo, hasta Miguel Quintero, secretario del Sindicato Municipal de Hurlingham y a su vez presidente del Concejo Deliberante, pasando por Juan Carlos López, histórico aliado de la gestión Descalzo (PJ) en Ituzaingó. En estos distritos el salario básico de los rangos municipales más bajos varía entre $170 mil y 250 mil pesos. «Salarios de miseria» que se toman luego para computar desde las jubilaciones del IPS hasta el haber de los concejales.