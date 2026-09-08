La FESIMUBO marcha el lunes 14 en Ituzaingó, donde municipales no tienen convenio ni paritarias

En un plenario realizado este martes en Ituzaingó, la Regional 7a Oeste de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense decidió continuar con su plan de lucha provincial el próximo lunes 14 en este distrito, donde sus afiliados continúan sin un convenio colectivo y sin paritarias, pese a que ya pasó toda una década desde que el gobierno provincial reglamentó la Ley 14656, que precisamente reestableció el Estatuto del Personal Municipal en PBA.

La movilización, sin precedentes, está pactada en la esquina de Rivadavia y Mariano Acosta, frente a la Plaza San Martín. Esto es del lado sur de la estación de Ituzaingó, a una cuadra de la sede del Concejo Deliberante; del otro lado, pegado al andén, está el Palacio Municipal, levantado dos veces (a la primera fachada se la llevó puesta el tornado de abril de 2012) por el Gobierno de Cristina Kirchner (con fondos nacionales) en antiguas tierras del Tren Sarmiento.

A la cumbre asistieron los secretarios generales de los sindicatos de Moreno, Marcelo Cosme; La Matanza, Enrique Giacomozzi; y de Hurlingham, Miguel Quintero; con Juan Carlos López, del STMI, como su anfitrión. También se plegaron representantes de los gremios de Rodríguez, Merlo, Luján y Morón. Todos estos estuvieron la semana pasada en el corte de la ruta N° 205, en Cañuelas, donde la FESIMUBO lanzó el plan de acción por el Consejo del Salario Municipal, que el ministro de Trabajo,Walter Correa, reglamentó sin discriminar representatividad gremial alguna. «Queremos que se respete la ley y no que nos juntemos para la foto», declaró Hernán Doval, secretario de la Federación.

Éste martes 8 #Ituzaingó recibirá al encuentro regional de la @fesimubo para avanzar con el plan de lucha por convenio y paritarias salariales. No sé si hay precedente de una marcha en el STMI

Habrá eferentes de 9 muncipios, de Luján a Morón, por un Consejo del Salario en #PBA https://t.co/6qC5Q9f9zo pic.twitter.com/jNY0KbtR6K — Darío Albano (@albanodl) September 7, 2026

La Ley 14656 fue votada en 2014, con un fuerte debate en el peronismo y contra los deseos de la federación más antigua (FSTMPBA), pero no todos los municipios (ni siquiera la Provincia) la cumplieron en tiempo y forma. Es el caso de Ituzaingó, donde este año apenas se dio un aumento de $50 mil pesos sobre los magros salarios de la planta municipal, fijados en un mínimo de entre $283.000 y $321.000 según el Presupuesto 2026 aprobado por el HCD.

«Nosotros no tenemos paritarias, porque no tenemos convenio colectivo», explicaba este martes un dirigente del STMI. Por ende, es uno de los municipios más atrasados en términos laborales y salariales, por debajo de una media que de por sí es preocupante. Los salarios en el vecino distrito de Merlo también asustan, con la diferencia de que el intendente, Gustavo Menéndez, se jacta de las paritarias que firma con el secretario del Sindicato de Empleados Municipales de Merlo (José Luis Núñez) que está adherido a una tercera federación, escindida de la FSTMPBA.

Esto ni siquiera se menciona en el gobierno de Pablo Descalzo, primogénito del histórico cacique del PJ Alberto Daniel, quien oficia de concejal en licencia (sólo por su acaso tiene que reemplazar al intendente) y a su vez fue nombrado recientemente en el Directorio del Banco Provincia por Axel Kicillof, quien lo sumó al armado de su MDF.