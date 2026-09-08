La Fiscal Gral de Morón dice que el nuevo Régimen Penal Juvenil «se va a aplicar como está»

La Fiscal General de Morón, Karina Iuzzolino, aseguró éste martes que el nuevo Régimen Penal Juvenil, que entró en vigencia el lunes último, pese a un polémico dictamen de una jueza de Lomas de Zamora, «se va a aplicar» tal como está, aunque no estén preparada la infraestructura del sistema penal bonaerense para alojar a una mayor población.

«Uno puede decir que las condiciones todavía no estén adecuados como uno pretende, para resocializar y educar, para que puedan tener un trabajo y no vuelvan a delinquir. Eso debería ser el lugar ideal. No tiene nada que ver con que la ley no se aplique. Sería como decir que como no hay alojamiento para los mayores tampoco se puede aplicar el Código Penal. Se verá caso por caso y si hay un agravamiento en las condiciones del cumplimiento de una pena.», indicó la jefa de los fiscales de Morón, en una entrevista brindada al Programa «Primer Plano» (Somos, de Flow).

A pesar de sus declaraciones, el debate sobre la reforma y la baja de la imputabilidad (de 16 a 14 años) volvió a sembrar incertidumbre cuando la Jueza Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, Marta Pascual, accedió a un hábeas corpus presentado por una organización que preside el Padre Pepe Di Paola, y dictó la suspensión por 60 días» el Código Penal para menores en toda la PBA. Aunque, para la Procuración, la magistrada se excedió en sus jurisdicción.

«Estuvimos hablando con todos los fiscales generales a través de la Procuración y la línea es absolutamente concreta: la ley está vigente para toda la provincia de Buenos Aires, no hay ninguna duda», aseveró Iuzzolino, quien consideró además que «la jueza se excedió en su resolución a mi humilde entender y creo que cometió un error».

«La misma ley habla de protección a las víctimas frente a hechos cometidos por menores. No nos tenemos que olvidar de eso, con lo cual es un disparate decir que esta ley no se va a aplicar», concluyó Iuzzolino. La línea de la Procuración se repitió en otros departamentos judiciales, aunque la Asociación Judicial de la Provincia respaldó a la jueza.