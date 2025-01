La Fraternidad arranca un paro este martes 28, que afectará el servicio de trenes de pasajeros

El sindicato La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas ferroviarios, celebrará este próximo martes 28 de enero un nuevo paro que afectará a todos los servicios de trenes del país, entre las 9 y las 15 horas, por el mismo reclamo paritario.

La organización sindical finalmente decidió convocar este paro ante la falta de respuesta por parte de las empresas, representantes del Gobierno de Argentina y compañías concesionarias para llegar a un acuerdo salarial.

Anteriormente, se dieron aumentos salariales del 1% en noviembre y del 2,5% en diciembre algo que ha sido tildado de insuficiente por parte de los trabajadores. Ya entonces se quiso convocar un paro para el 18 de diciembre, que finalmente fue suspendido antes de su celebración.

En esta ocasión, ante la falta de acuerdo, La Fraternidad ha buscado una nueva fecha en la que se paralizará la actividad del sector, con el fin de poner sobre la mesa mejoras salariales.

«No estamos discutiendo dinero, sino alimentos, porque queremos garantizar el carácter alimentario del salario ferroviario y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores», expresó el sindicato la semana pasada, cuando faltaba por concretar una fecha para el paro.

Quejas de los usuarios

El paro de trenes comenzó de manera anticipada y en las principales terminales ya hay extensas filas por parte de pasajeros que esperan a tomar el colectivo que los deje o aproxime a sus trabajos o actividades.

En Moreno hubo casi dos cuadras de fila para tomar algún colectivo y mientras los pasajeros aguardan a subir, reclaman por el paro: “Tengo el día perdido, estoy hablando con mi jefe para ver qué solución hay. Tengo seis hijos y no me puedo dar el lujo de no trabajar un día”.

“Siempre tomo tren, tardo 45 minutos, pero hoy me toca colectivo y el trayecto es mucho más largo, tuve que salir más temprano de mi casa para trata de viajar tranquila”, contó una pasajera.

La medida dictada es en rechazo a la oferta salarial del 3,53% por considerarla insuficiente frente al desfase inflacionario del 46% acumulado.

“Sabía del paro, pero dijeron que empezaba a las 9, sin embargo a las 7 ya salió el último tren. Estoy llegando tarde al trabajo”, expresó otro usuario.

Otros sindicatos ferroviarios, como la Unión Ferroviaria y ASFA, ya aceptaron acuerdos, lo que aísla a La Fraternidad en su postura más firme.