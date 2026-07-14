La inflación de junio fue de 1,9% y acumuló el 16,8% en el primer semestre, según informó el INDEC

La inflación de junio fue de 1,9%, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en doce meses y marcó una nueva desaceleración en la dinámica de la suba del costo de vida. Este, a su vez, fue el valor más bajo en diez meses.

Por lo tanto, la tendencia inflacionaria se consolidó a la baja por el tercer mes consecutivo con una desaceleración leve: abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%). El primer semestre del año cerró con un acumulado del 16,8%.

El IPC núcleo -que descuenta los factores de estacionalidad y los precios regulados- tuvo una variación de 1,6% y alcanzó el menor valor desde julio de 2025.

Los precios estacionales presentaron el mayor incremento de las categorías (3,4%) dado el aumento en las verduras y el turismo, compensado por la caída en las frutas. En tanto, los precios regulados quedaron en el punto medio: aumentaron 2,4% con alzas en electricidad y transporte público.

#DatoINDEC#IPC: la división con mayor variación mensual en junio de 2026 fue Recreación y Cultura (4,2%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (0,4%) https://t.co/P5WQfEKOFD pic.twitter.com/Nzsli1VGqV — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 14, 2026

La llegada de la temporada invernal tuvo un fuerte impacto en cultura y recreación, como así también en servicios relacionados con la vivienda. Impulsado por el aumento en los paquetes turísticos, Recreación y cultura (4,2%) marcó el mayor aumento en junio, seguido por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%). Por el otro lado quedaron los rubros de Comunicación (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas cerró con una variación del 1,3%. Durante junio el peso de este rubro no impactó en el índice general, compensado por los altibajos de otros sectores.

A su vez, el tabaco terminó por encima de la variación mensual, con un alza de 2,1% que se vio impulsada «por los fuertes aumentos de los cigarrillos luego de más de 3 meses sin cambios significativos».

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Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para superar el umbral de pobreza en junio de 2026: 2,2% más que el mes previo y 35,7% a nivel interanual https://t.co/Syqdh2nFFq pic.twitter.com/0l9YyWBAoz — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 14, 2026