La izquierda cumple su segundo día de paro docente contra el cierre de las paritarias en PBA

Mientras que el Suteba central resolvió ayer convocar a un paro nacional docente para el próximo lunes 3 de agosto (fecha prevista para el regreso a las aulas tras las vacaciones de invierno en territorio bonaerense), contra el Gobierno, la seccionales conducidas por la izquierda «Multicolor» y la Asociación de Maestros de PBA realizaron este miércoles el segundo día de paro, en rechazo de la paritaria «aceptada» por el oficialismo la semana pasada en Provincia.

La Matanza, Tigre y La Plata fueron epicentro también de movilizaciones y asambleas para diferenciarse de las agrupaciones peronistas, que acordaron una suba del 7%, escalonada en 5 puntos para los salarios de julio y 2% de agosto.

Con el acuerdo, una preceptora con diez años de antigüedad cobrará $855.757 en julio y $885.901 en agosto; una maestra de grado, $990.793 y $1.018.575; un profesor, $1.348.905 y $1.380.137; una maestra con quinta hora, $1.236.347 y $1.268.805; y una docente de jornada completa, $1.982.586 y $2.037.149.

La diputada Romina del Pla (PO), secretaria del Suteba La Matanza, encabezó la movilización hacia el Consejo Escolar, la Plaza de San Justo y la Fiscalía que investiga el crimen de Cristian Pereyra, el docente asesinado en marzo pasado por un policía de la UTOI, cuando trabajaba de UBER y resultó asaltado durante el viaje por el oficial.

«Paramos porque los sueldos no se aguantan más, porque queremos que el IOMA funcione, el sistema de reconocimientos médicos, para que se reparen las escuelas y se termine con la violencia y la sobrecarga laboral», apuntó.

EL PLENARIO DE SECRETARIXS GENERALES APROBÓ POR AMPLÍSIMA MAYORÍA LA PROPUESTA DEL GOBIERNO PROVINCIAL



El Plenario de Secretarixs Generales del Suteba sesionó en la mañana de hoy para dar tratamiento a la propuesta realizada por el Gobierno Provincial en la Mesa Paritaria del… pic.twitter.com/fq6hxQ0b0G — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) July 8, 2026

Reclamos:

Aumento de salarios. Basta de pluriempleo y sobrecarga laboral.

Basta de violencia hacia les docentes.

Justicia por Esteban y las niñeces vulneradas.

Sintomático. Las docentes de SUTEBA La Matanza rechazaron el acuerdo paritario de hambre de Kicillof con la burocracia. Organizaron su propio paro con medidas de lucha, como esta movilización, por aumento de salario y del presupuesto educativo. pic.twitter.com/Gzmas0zEef — 🔴 ᴠɪʀɢɪɴɪᴀ ɢᴏ 🔴 (@mavirginiagomez) July 15, 2026

«El gobierno provincial, en un acto de cinismo absoluto, se llena la boca hablando de defender la educación pública», pero la única realidad es la que vivimos cuando cobramos el sueldo y cuando transitamos las escuelas», señalaron fuentes de la Asociación de Maestros, que conduce Claudio Vigne.

También acusaron al Frente de Unidad Gremial (SADOP, SUTEBA, UDOCBA, AMET y FEB) de ser «promotor» de la llegada de dirigentes sindicales al Estado «abandonando la lucha por los derechos de los trabajadores de la educación».

«Mientras los funcionarios provinciales viven en la opulencia, nuestros compañeros y compañeras perciben salarios de miseria. Hoy, el sueldo de un maestro bonaerense está más cerca de la línea de indigencia que de la de pobreza. Trabajar doble y triple turno ya no alcanza para pagar el alquiler ni para llevar la comida a nuestras propias casas. La verdadera destrucción de la escuela pública comienza vaciando el bolsillo de los docentes», apuntaron desde la organización.