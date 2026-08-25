La izquierda movilizó a La Plata para reclamarle a Kicillof la reapertura de la paritaria docente

Docentes nucleados en sectores de izquierda de SUTEBA encabezaron este martes una movilización a La Plata, en el inicio de un paro de 48 horas, para reclamar una recomposición salarial y la devolución de los descuentos aplicados por las medidas de fuerza anteriores.

“El gobernador Kicillof tiene un doble discurso, porque por un lado dice que es escudo frente al ajuste del gobierno de Javier Milei, pero los trabajadores de la provincia vivimos otra realidad y sufrimos este ataque”, afirman en la Multicolor.

Es que, desde la Dirección General de Cultura y Educación consideraron “ilegales” las medidas de fuerza anteriores, por haber sido convocadas por sectores disidentes a la conducción del gremio.

El último acuerdo salarial contempló un aumento del 7% (5% en julio y 2% en agosto). Sin embargo, los sectores disidentes rechazaron la oferta y reclamaron el establecimiento de un salario inicial de $1.600.000.

Somos Miles de trabajadores de la educación docentes y auxiliares movilizados contra los salarios de ajuste en la provincia. Hay plata, la tienen los grandes empresarios y peleamos para que vaya a las escuelas y alimentos.

Los SUTEBA Multicolor votamos parar y movilizarnos,… pic.twitter.com/8rV5kLHnnv — Nathalia Gonzalez (@NathiGonzalezS) August 25, 2026