La L123 ganó la interna: Natalia Popolizio es la nueva presidente electa del Comité radical Morón

Natalia Popolizio se convirtió este domingo en la nueva presidente electa del Comité Radical de Morón, al ganar la interna para autoridades como cabeza de la Lista 123, que se referencia en Maximiliano Abad y en la exconcejal Silvina Samparisi (su marido, Eduardo Espinoza Guerci, fue electo como secretario; y ambos estuvieron al frente de partido).

La ganadora se impuso pro 484 votos a 426 a la Lista 110 que llevaba a Martín Dolhagaray como primer candidato, en representación del oficialismo de Rolando Moretto; y a Javier Argolo como primer convencional provincial

«Hoy comienza una nueva etapa para la Unión Cívica Radical de Morón, con el compromiso de construir un partido más abierto, participativo y cercano», posteó Popolizio tras la interna.

«Este resultado es el fruto del esfuerzo de muchas personas que creen en los valores del radicalismo y en la importancia de volver a encontrarnos para construir juntos. Ahora tenemos el desafío de trabajar para construir la UCR que queremos, con más participación, más presencia y más compromiso con Morón», agregó en sus redes sociales.

Hubo internas en apenas nueve municipios de la PBA. Las boletas alineadas con el senador Abad se impusieron en General Pueyrredón Luján, Morón, Mercedes y Bahía Blanca; las listas vinculadas al diputado Martín Lousteau hicieron lo propio en Tres Arroyos, Bragado y Villa Gesell.

«La prioridad son los bonaerenses»

Luego de los comicios internos que celebró la UCR de la Provincia de Buenos Aires, el electo titular (lista de unidad) Emiliano Balbín señaló: “Pasaron los comicios y la interna de nuestro partido ya quedó atrás. Quiero agradecer enormemente a cada militante y a cada vecino que participó; fortalecimos nuestra democracia interna y eso siempre es un orgullo”.

“Pero ahora empieza la etapa más importante -dijo-. La verdadera prioridad del radicalismo de la provincia de Buenos Aires no son nuestras discusiones para adentro, sino las realidades de cada uno de ustedes”.

“A partir de hoy nos van a encontrar trabajando unidos, con la fuerza de siempre, para resolver los problemas estructurales que todavía duelen y siguen sin respuesta. Vamos a trabajar para construir propuestas para combatir la inseguridad en nuestros distritos; mejorar la infraestructura vial; solucionar la crisis del IOMA; mejorar los hospitales y escuelas de nuestra Provincia”.

“La interna terminó. Ahora nos toca aportar ideas, caminar los distritos, y construir la Provincia que nos merecemos”, finalizó Balbín.

Nuestra prioridad es la realidad de cada uno de los bonaerenses. Seguiremos trabajando unidos, con la fuerza de siempre, para dar respuesta a los problemas estructurales que todavía duelen:



✅ Inseguridad

✅ Infraestructura vial

✅ Crisis del IOMA

✅ Hospitales y escuelas — Emiliano Balbín (@EmiBalbin) June 8, 2026