La marcha universitaria unificó reclamos por financiamiento y el Gobierno la calificó de opositora

Rectores, docentes y estudiantes universitarios llevaron adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria, en defensa de la Ley de Financiamiento y le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que “los acompañe” y “no permita» que el Gobierno Nacional siga «incumpliendo» con la aplicación de la normativa.

Tal como lo anunció la Agencia Noticias Argentinas estuvieron presentes los titulares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, quien preside la entidad, y Anselmo Torres, el vicepresidente, junto a las distintas federaciones gremiales.

También se sumaron los representantes del Frente Gremial Docente y No Docente, conformado por las principales federaciones nacionales docentes (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y por la Federación de no docentes (FATUN).

Los miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades «no ha superado», en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, «el 64% del que tenía en enero de 2023».

¡No me arrepiento de haber venido hasta acá!



Por vos todo, UNLaM 🇦🇷🏛️💚



Así se vivió la Marcha Federal en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario.#MarchaFederalUniversitaria #12M #UniversidadPúblicaSiempre #Cumplanlaley pic.twitter.com/qbTbTHLfjG — Universidad Nacional de La Matanza (@UnlamOficial) May 12, 2026

«El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho», remarcaron.

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 «se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias»; asimsimo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades «no es solo presupuestaria», porque como ciudadanos «deben denunciar con dolor y firmeza» la «ruptura del acuerdo democrático» de la división de poderes que tenemos en la nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, «son factores fundamentales de la economía del país» y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda «competir en el mundo» y «generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables»: «Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo», añadieron.

«No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia», concluyeron.

Debajo del escenario estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; senadores, diputados y legisladores porteños tanto del peronismo como de las agrupaciones de izquierda, como el FIT y el Nuevo MAS.

Desde el Ministerio de Capital Humano buscamos la transparencia y la eficiencia en el financiamiento de las universidades nacionales.



Queremos instituciones con altas tasas de egreso, con rendimientos eficaces de sus cuentas, auditados periódicamente y que utilicen las… pic.twitter.com/4Ad91Vwr1x — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) May 12, 2026

También estuvieron muchos representantes de la Comunidad Científica Argentina, principalmente de los sectores vinculados a la investigación, debido a que atraviesan «una situación límite», marcada por el desfinanciamiento y la caída salarial.

La movilización, que se replicó en todo el país, contó con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con sus respectivas columnas para exigir la «recomposición salarial para docentes y nodocentes» y la aplicación del «presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios».

Marcha opositora

El Gobierno Nacional le respondió a los rectores, docentes y estudiantes que se movilizaron para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento y calificó a la cuarta Marcha Federal Universitaria de “opositora”, al mismo tiempo en que desmintió las acusaciones por falta de pago.

A través de un comunicado firmado por La Libertad Avanza (LLA) la gestión del presidente Javier Milei sostuvo que pretenden «instalar», en la sociedad, un discurso en el que pretenden «desfinanciar» las universidades públicas o bien «cerrarlas”.

PRINCIPIO DE REVELACIÓN pic.twitter.com/5Ka5RlpUJ4 — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) May 12, 2026

“El Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026”, señalaron.

El Gobierno calificó a la Marcha Universitaria de “opositora” y desmintió las acusaciones por falta de pago

Por otra parte, recordaron que durante el mandato del ex presidente Alberto Fernández se les transferían los fondos a las universidades «hasta con cuatro meses de atraso» y con una inflación del «211,4% anual”: «Esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5%”, añadieron.

“La Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629, dado que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento, debido a que su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos”.

Por último, subrayaron que el Presidente y su equipo no van a salirse del compromiso «inquebrantable» de sostener el equilibrio fiscal y rechazaron cualquier cambio en el presupuesto porque eso «implicaría más impuestos» o mayor «emisión monetaria» y, por consiguiente, generaría «más inflación y más pobreza”.

"¿Qué hay que hacer para que las respuestas aparezcan?"



Franco Bartolacci, presidente del CIN, destacó que "la educación pública iguala y transforma" y señaló: "Nunca puede ser un problema para un país garantizar el acceso a la formación pública de excelencia sin restricción". pic.twitter.com/PgdY1gmMPb — Corta (@somoscorta) May 12, 2026