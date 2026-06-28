La Matanza: La COPEBO realizó una jornada solidaria en el barrio La Tosquera de González Catán

Con la presencia de Julio Rubén Ledesma, secretario general del SEOCA Zona Oeste y presidente de la Corriente de Pensamiento Bonaerense, la COPEBO llevó adelante una jornada de control de salud y actividades recreativas para niños, junto a las familias que asisten regularmente al Comedor Santa Mónica, de González Catán.

La institución, ubicada en el barrio conocido popularmente como «La Tosquera», brinda contención a sesenta familias y a más de 170 niños y niñas de la zona. En esta oportunidad, la Dra. Noelia Ávalos, se brindó atención pediátrica, se controló el peso, las medidas del infante y se hizo relevamiento del calendario de vacunas.

«Hoy juega la Selección, hay un ambiente de celebración y nosotros aprovechamos para llevar a cabo una jornada de control de la salud para los chicos del comedor, con la presencia de pediatras. Luego vamos a realizar distintas actividades recreativas para que ellos se diviertan, palpitando este momento de alegría de nuestra gente», explicó Iara Galván, responsable de la Agrupación 7 de Mayo.

Además, la referente agregó: «La verdad es un orgullo estar en este lugar junto a los compañeros que desarrollan su militancia en los barrios. Así entendimos y así entendemos la política: siempre junto a los trabajadores y a quienes no la están pasando del todo bien».

Por su parte, Marta Flores, responsable del comedor, contó que la institución le permitió superar uno de los momentos más difíciles de su vida, tras la pérdida de uno de sus hijos, Alexis, a quien recuerda cada vez que mira «a la cara de los chicos a los que vemos todas las semanas».

«Por eso estoy agradecida con Rubén, que en su momento nos dio una mano enorme para poner en marcha este espacio, que para mí fue de tanta ayuda. Piensen que esta tarea también es muy importante para todos los chicos de la zona, un barrio que está sufriendo mucho por la situación económica del país», agregó Flores.

Durante la jornada también estuvieron presentes Joaquín Santucho, responsable de las 62 Organizaciones Peronistas de Ituzaingó, Morón y Hurlingham; Fabricio Ledesma; y militantes de la Agrupación 7 de Mayo y del SEOCA Zona Oeste.