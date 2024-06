La motosierra llegó al Hospital Posadas: Al menos 88 empleados contratados fueron dados de baja

Tras el anuncio de ayer del Vocero Presidencial, que confirmó una nueva «barrida» este fin de semana sobre los empleados del Estado nacional, fuentes gremiales confirmaron hoy el cesanteo de al menos 88 trabajadores del Hospital Nacional Alejandro Posadas, uno de los pocos lugares que permanecían casi intocables.

«No está el número definitivo. Hay un universo de 70 mil contratos que están en revisión permanente, de esos hay 23 mil que se dieron de baja y el resto seguían en revisión permanente», había dicho ayer Manuel Adorni, consultado sobre los rumores de nuevos recortes sobre el fin del primer semestre (o sea, mañana).

El mismo viernes comenzó a correr una fuerte versión en el nosocomio de Villa Sarmiento, que viene de un cambio de dirección nunca oficializada. Es que Pablo Bertoldi, director general durante la era Macri y desde abril último, fue ascendido este mismo mes a secretario de Acceso y Equidad en Salud, en la órbita de la cartera nacional que conduce Mario Russo, quien pasara por administraciones PRO de San Miguel y Morón.

Su reemplazante (con quien comparte especialidad médica) es Guillermo Fernández, una eminencia en el Hospital Evita de Lanús, donde dirigía el equipo de Otorrinolaringología, reconocido por sus avances en materia de trasplante «coclear» (un dispositivo que se implanta y permite a personas sordas percibir los sonidos). Sin embargo, su nombre no aparece en ninguna parte y formalmente no fue presentado en sociedad.

Hasta el mes pasado eran pocas las bajas en el Posadas, conforme a un minucioso trabajo de fiscalización y relevamiento encargado desde el Ministerio. Había un tácito acuerdo entre gestión y gremios. No había despidos masivos y tampoco paros, más allá de algunas expresiones minoritarias de izquierda. De hecho, había trascendido que algunos empleados que estaban como monotributistas serían tomados en planta transitoria.

Somos decenas lxs despedidxs en el Htal. Posadas. La única salud que le importa a este gobierno es la que da ganancias! Dejan a miles de pacientes sin sus médicos ni acceso a la salud. Hay que pararles la mano! La salud es un derecho no un negocio. pic.twitter.com/rprboaropI — Luis Sucher (@luis_sucher) June 29, 2024

Sin embargo, hoy había alerta máxima. El primer en hacer público el nuevo corte fue Luis Sucher, referente del PTS, quien había sido reincorporado en el gobierno de Alberto Fernández. «Trabajo contratado en el Hospital Posadas hace 25 años, actualmente en el área de atención de consultorios, estoy todos los días en atención a los pacientes. El viernes me llegó una notificación de que las autoridades tomaron la decisión de no renovarme el contrato. Sumado a esto, soy delegado de Cicop, lo que vuelve aún todo más ilegal y persecutorio», colgó esta mañana en sus redes sociales. Y no tardó en replicarse.

Si bien CICOP no tiene personería en el Posadas, otras fuentes gremiales confirmaron que entre estos cesanteados hay médicos y profesionales. Otros están en una tensa espera. «Por ahora zafé, pero es un desastre. Desde marzo estamos sin contrato. Desde los medios masivos dijeron que se extendían hasta el 30/6 pero formalmente no se volvió a firmar. Ahora la notificación que llegó es que los desvinculan desde el 31/3. Hay un listado de 88, pero no sabemos si hay más», apuntó a U/M otra empleada y militante del PO.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado intentaron llevar tranquilidad a sus afiliados. «Es un momento complicado que se podía prever. Tomaremos y discutiremos estas bajas como corresponde, cuidando al resto de los compas. Pero plantearemos las reincorporaciones como primer medida», se informó a través de una cadena de wassap que salió de las oficinas de la Seccional Morón, que conduce Darío Silva.

«Nos estaremos reuniendo en los días que vienen para rever caso por caso. Vamos a hablar por todos los trabajadores. No hacemos ninguna discriminación. Ni bien tengamos más información la haremos llegar», agregó.