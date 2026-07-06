La Provincia ofreció a los gremios docentes un aumento salarial del 7% escalonado en julio y agosto

Tras el paro de la semana pasada, el gobierno bonaerense ofreció a los gremios docentes un nuevo aumento salarial del 7% escalonado: 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio.

De acuerdo con lo que comunicó la gestión de Axel Kicillof, los representantes sindicales prometieron analizar la propuesta y someterla a consideración de las bases.

Según informaron fuentes oficiales, la oferta incluye el compromiso de la reapertura de las negociaciones en septiembre. Además, en el marco de la paritaria, la Provincia acercó “ofertas concretas para atender la situación de violencia contra las y los trabajadores docentes en las escuelas”, uno de los principales reclamos.

En ese sentido, se acordó incorporar una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a las y los empleados docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una mesa ad hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial.

La conducción provincial de SUTEBA convoca asambleas express para hacer pasar la paritaria de Kicillof. La docencia rechaza sueldos de pobreza 👇 pic.twitter.com/7hujhmM6zO — Nathalia Gonzalez (@NathiGonzalezS) July 7, 2026

Adicionalmente, se creará la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.

Participaron de las reuniones, por el Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la directora provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo, la jefa de Gabinete Cecilia Cecchini y el director provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; por la Dirección General de Cultura y Educación, la subsecretaria de Educación Claudia Bracchi y el subsecretario de Administración y Recursos Humanos Diego Turkenich; por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público Verónica Ferraris; y por el IPS, la directora general de Administración Carmen Sarra.

En conferencia de prensa con la directora general de Cultura y Educación @flaviaterigi y el ministro de Transporte @MartinMarinucci presentamos un panorama de la actualidad nacional y provincial, así como políticas de nuestro Gobierno:



✅ Los indicadores económicos muestran que… pic.twitter.com/LjVAcozNoD — Carli Bianco (@Carli_Bianco) July 6, 2026