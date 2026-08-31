La Universidad de Morón fue sede de las Jornadas Nacionales y Provinciales de Economía

La Universidad de Morón fue sede el viernes último de las VIII Jornadas Nacionales y V Jornadas Provinciales de Economía. Bajo el lema «De la volatilidad agregada al equilibrio estratégico. Perspectivas del potencial argentino en la reconfiguración global», el encuentro convocó a más de 1.000 participantes, entre asistentes presenciales y virtuales; y reunió a destacados especialistas, nacionales e internacionales, del ámbito económico, académico y productivo.

La mesa inaugural contó con la participación del decano de la Escuela Superior de Economía y Negocios de la UM, Domingo Mazza; el presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación, Bartolomé Abdala; el vicepresidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), Hugo Giménez; el vicepresidente primero del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires (CPBA), Ángel Acuña; y el presidente de la Delegación Morón del Consejo y graduado de la UM, Sergio Sparrow.

Durante la apertura, Mazza destacó la importancia de generar espacios que permitan el intercambio de perspectivas y la discusión de los principales desafíos económicos del país: “Estas jornadas representan una oportunidad para poner en diálogo distintas miradas sobre la realidad económica, tanto desde el ámbito académico y profesional como desde los sectores público y productivo. Desde la Universidad de Morón creemos que promover estos espacios de debate y conocimiento es fundamental para comprender los escenarios que enfrenta nuestro país y aportar a su desarrollo”, señaló el Decano de la Escuela Superior de Economía y Negocios.

La jornada incluyó un diálogo entre Mazza y Bartolomé Abdala, seguido por la exposición de Aldo Abram sobre la coyuntura económica nacional. El programa continuó con paneles nacionales e internacionales que reunieron a especialistas y referentes de España, Alemania, Angola y Estados Unidos, quienes abordaron la economía mundial, el comercio internacional, los cambios en el mercado laboral y los desafíos vinculados a los avances tecnológicos. También se analizaron distintos aspectos de la coyuntura argentina y el rol de la educación y la capacidad productiva en el desarrollo del país.

Como cierre, los economistas Juan Carlos De Pablo y Guillermo Moreno compartieron el escenario para intercambiar sus perspectivas sobre el presente y el futuro de la economía argentina.

La actividad contó con la presencia del rector de la UM, Dr. Héctor Norberto Porto Lemma, quien recibió una placa de reconocimiento por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires Delegación Morón, en agradecimiento por el apoyo permanente de la Universidad en la organización de las Jornadas y por fomentar el vínculo constante con los profesionales en Ciencias Económicas.

Asimismo, el Consejo entregó una placa de reconocimiento al Decano de la Escuela Superior de Economía y Negocios, Domingo Mazza, por su participación como moderador general de la jornada.