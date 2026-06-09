Las 62 Organizaciones avanzaron en la normalización de la Regional de Echeverría-Ezeiza-Cañuelas

Las 62 Organizaciones Peronistas avanzaron con la normalización de la Regional Esteban Echeverría – Ezeiza – Cañuelas, que se ofició éste miércoles en la sede del Consejo del Partido Justicialista de Alem 700, de Monte Grande. Marcela Ludueña, de la Federación de Químicos y Petroquímicos fue proclamada como secretaria de la Regional.

El acto contó con la presencia del presidente del Partido Justicialista e intendente de Esteban Echeverría, Dr. Fernando Gray; del secretario General de Las 62 Organizaciones, José Ibarra; el líder del SEOCA, Julio R. Ledesma; y el flamante secretario de las 62 Organizaciones de la regional Morón, Ituzaingó y Hurlingham, Joaquín Santucho.

El dirigente mercantil advirtió que el proceso era necesario ejecutarlo “por la gente, por los que menos tienen y para destituir a esta aberración que tenemos por gobierno”. “Hay que hacerlo por Perón y Eva Perón”, dijo el ex diputado.

En tanto, resaltó la presencia de Gray, ya que “cualquier intendente no va a una asunción y más de las 62 Organizaciones”. “Muchos nos miran de costado y nos relegan los lugares que ahora nosotros empezamos a construir con nuestro trabajo”, expresó Ledesma.

Normalizamos la Regional Esteban Echeverría – Ezeiza – Cañuelas con la participación de más de 35 gremios. Marcela Ludueña fue proclamada Secretaria General. Unidad y organización del movimiento obrero. #Las62Organizaciones #MovimientoObrero #UnidadSindical #Gremios #Argentina pic.twitter.com/7lklQb4NmG — Las 62 Organizaciones Oficial (@las62oficial) June 11, 2026

El intendente, por su parte, resaltó su enojo con “los que ponen a dedo en los cargos, y te quieren venir a decir cómo funcionan las cosas”.

“Porque los que realmente sabemos del sufrimiento, de las necesidades, de las cosas que está pasando hoy nuestra gente, tenemos la responsabilidad de organizarnos. Este gobierno está arrasando con nuestro país, los recursos, y eso nosotros como peronistas no lo podemos permitir”, dijo.

En tanto, José Ibarra destacó el trabajo y la obligación de la conducción del secretariado nacional para acercarle a “cada regional, a cada lugar donde haya una agrupación de trabajadores, para poder llevarle este mensaje y entregarle la herramienta que creó Perón”.

La nueva Regional quedó integrada por más de 35 gremios, consolidando una amplia representación del movimiento obrero organizado.