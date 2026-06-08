Legislatura: El oficialismo logró postergar la sesión pedida por la oposición por la crisis del IOMA

El peronismo se unió para lograr postergar las dos sesiones programadas para este lunes 8 de junio en la Cámara Baja bonaerense. La medida afectó tanto a la convocatoria ordinaria como a la sesión especial en la que se pretendía abordar la situación prestacional y financiera que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

Tras la suspensión, se dispuso la reprogramación de ambas jornadas legislativas para el próximo jueves 11 de junio. El debate especial se iniciará a las 13hs, mientras que el tratamiento de las mociones ordinarias a partir de las 14.

Una vez oficializado el bloque del PRO publicó un duro comunicado: «Mientras miles de afiliados enfrentan demoras en la atención, dificultades para acceder a prestaciones y medicamentos, e incertidumbre respecto del destino de los recursos que aportan mes a mes, el oficialismo decidió impedir el debate y evitar las explicaciones que la sociedad reclama».

Por su parte, el titular de la bancada libertaria en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, manifestó: “IOMA sigue sin responder los pedidos de acceso a trámites administrativos. Hoy también se cayó la sesión en la Cámara de Diputados. Faltan respuestas y los afiliados siguen esperando explicaciones. Los bonaerenses merecen saber qué pasa“.

En paralelo, los diputados de La Libertad Avanza redoblaron los cuestionamientos y se plegaron al pedido opositor que busca llevar al recinto a Homero Giles y exigir respuestas por parte de las autoridades provinciales.

El Kirchnerismo volteo la sesión para tratar el abandono de #IOMA.



Quedó demostrado que no le importa la salud de los bonaerenses. Solo fue una puesta en escena, sin interés de dar respuestas concretas al padecimiento de más de 2 millones de afiliados. pic.twitter.com/87zUVwqBPT — Valentín Miranda (@valenmirandaok) June 8, 2026

“El kirchnerismo volteó la sesión para no tener que explicar por qué tienen reventada la obra social de millones de bonaerenses. No les importa que los afiliados no consigan prestaciones, medicamentos o turnos. Siguen poniendo a la Legislatura de espaldas a la gente“, lanzó Juan Osaba, uno de los firmantes del petitorio que derivó en la convocatoria parlamentaria.

Desde el radicalismo, el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, utilizó sus redes sociales para expresar su posición frente a los cambios de planes del oficialismo y reclamó una pronta resolución para la problemática que alcanza a decenas de municipios del interior de la provincia.

“Perdimos una oportunidad para discutir la catástrofe de IOMA. Es un tema que no es partidario y que está afectando seriamente la salud pública de los bonaerenses“, categorizó el legislador marplatense, quien fue uno de los principales articuladores de la convocatoria.

Por su parte, la jefa de bancada de la UCR – Unión Cívica Radical, Alejandra Lordén, también apuntó contra el oficialismo, cuyos referentes parlamentarios justificaron la cancelación por la “necesidad de continuar con el análisis y el estudio de los asuntos de interés público que atraviesan a la provincia“.

“Quedó demostrado que no le importa la salud de los bonaerenses. Solo fue una puesta en escena, sin interés por dar respuestas concretas al padecimiento de más de 2 millones de afiliados”, reclamó la dirigente oriunda de Saladillo.