LLA tampoco quiere PASO en PBA: «Sería insólito si el oficialismo no le da los votos a Kicillof»

Tras el desafío a Cristina Kirchner y Sergio Massa, el gobernador, Axel Kicillof, deberá buscar un acuerdo con la oposición para suspender las Primarias Simultáneas y Obligatorias previstas para julio, para lo cual el mismo lunes que anunció el «desdoblamiento» electoral envió un nuevo proyecto de ley al Senado bonaerense. Por lo pronto, desde la Libertad Avanza aportarían sus votos, aunque con críticas a la gestión. «Somos rehenes de una interna», indicó hoy el diputado y referente libertario de la 1ra Sección Ramón Vera (Moreno) en declaraciones a Mpquatro Radio.

– ¿El bloque de LLA respalda el desdoblamiento electoral en PBA? ¿Era inviable, como dijo el Gobernador, lo contrario?

– Estamos de acuerdo en optimizar los recursos. El dinero de las PASO que vaya a Bahía Blanca. Está lejos de lo óptimo las decisiones que está tomando Kicillof en su interna. Lo ideal hubiese sido adherir a la Boleta Única y votar una sola vez en la Provincia. El problema es que se quieren mantener las boletas sábanas, los vicios de los últimos 40 años. Kicillof priorizó sus intereses personales a los intereses colectivos. El gobernador no tiene las manos para que se pueda avanzar con una reforma. Hay un golpe institucional: su propia bancada no apoya lo que pide. Mientras exista es lucha intestinal (sic), a los bonaerenses nos siguen matando. Prioridades que la política no ve.

– Y sobre las PASO, apoyan la suspensión?

– La postura es que no haya. Las PASO le costaría a los bonaerenses casi 200 mil millones de pesos. Es el 50% de lo que habría que invertir para la reconstrucción de Bahía Blanca. Que los partidos diriman sus internas de otras formas, no con la plata de los bonaerenses. El proyecto para eliminar las PASO fue enviado al Senado. Si avanza se debería convertir en ley. Sería insólito que los propios legisladores del oficialismo rechacen un proyecto del propio Ejecutivo.

Asimilar, es la tarea

– Están asimilando estructura del PRO ¿pero van a ir en alianza en PBA?

– No estamos de acuerdo con alianza de partidos. Sí de personas, de los mejores hombres o mujeres. La foto en Morón es una síntesis de lo que pasó el último año. Hace rato que Patricia Bullrich dejó el PRO. No tiene más nada que ver con Macri. Esa foto se está replicando en todos los municipios, como Tigre, San Isidro, Vicente López, Mercedes.

«No pasa por estar amontonados en una sola lista. No queremos amontonarnos y que cada uno haga lo que quiera. Estamos en un proyecto de transformación de la Argentina, en un apoyo verticalista al Presidente Milei. El que esté de acuerdo viene. El que viene por un cargo acá no va a estar. No buscamos ganar una elección. Queremos dejar décadas de fracaso y decadencia», sostuvo el coordinador de LLA, tras la foto con el nuevo bloque libertario de Morón, en su mayoría ex macristas. Esa asimilación, de plasmarse en las listas, podría acelerar un vaciamento en el PRO.