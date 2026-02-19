Los gremios del transporte adhirieron al paro convocado por la CGT para este jueves 19

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) y La Fraternidad confirmaron que adhieren a la medida de fuerza de 24 horas anunciada por la CGT contra la reforma laboral de Javier Milei, por lo que ese día no habrá transporte de pasajeros: se verán afectados los servicios de colectivos, trenes, subtes y vuelos, entre otros.

Los sindicatos anunciaron a través de un comunicado oficial que se pliegan a la decisión de la CGT de paro nacional por 24 horas. Fuentes gremiales confirmaron a este medio que la fecha de la protesta será el mismo día que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

A esta noticia, se suma La Fraternidad, que también confirmó la decisión de paralizar completamente el transporte durante el paro nacional convocado por la CGT. Según explicó en una entrevista reciente, la medida se implementará el mismo día que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral y responde al reclamo creciente en las bases sindicales: “Los trabajadores en las bases están inquietos y quieren pelea“.

«La UGATT informa a la sociedad, que adhiere y acata plenamente, lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando PARO GENERAL NACIONAL. Los gremios enrolados en UGATT GARANTIZAMOS el PARO TOTAL de los medios de transporte de pasajeros», dice el texto que circuló hoy.

Y agrega: «En defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en diputados, no habrá transporte. Cuando los pueblos agotan su paciencia, ¡hacen tronar el escarmiento! Siempre con la convicción de defender nuestros derechos como trabajadores consagrados en la Constitución Nacional».

Por su parte, el delegado del Ramal Sarmiento, Rubén «Pollo» Sobrero, aseguró que “no se va a mover ni un solo tren en ninguna parte del país”. El dirigente de la izquierda socialista declaró que “eso se va a discutir hoy con los gremios que están enrolados en el sindicalismo combativo, que somos los que venimos presionando para que saliera este paro y que fuimos los que nos movilizamos el día de la sesión en el Senado”.

Y agregó: “El paro es seguro y también es seguro que le vamos a dar continuidad”. Sobrero llamó a garantizar la contundencia de la medida y dijo que “ahora hay que garantizar bien el paro y garantizar una continuidad, porque el Gobierno va a intentar por todos los medios quitarnos conquistas a los trabajadores y vamos a tener que defendernos”.

La CGT resolvió este lunes que irá al paro general contra la reforma laboral de Javier Milei. La medida de fuerza será por 24 horas, y si bien la fecha aún no está confirmada, según pudo saber este medio la convocatoria sería el mismo día de la discusión del proyecto del Gobierno en la Cámara de Diputados y sin movilización. La central obrera realizará una conferencia de prensa para el miércoles a las 11 donde se hará el anuncio oficial y se brindarán más detalles.

Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola(Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) decidieron llevar a cabo un encuentro de manera virtual que comenzó a las 11. En tanto, el gremio de Aceiteros adelantó que realizará un paro este jueves, lo que suma presión al triunviro de la central obrera.