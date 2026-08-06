Los precios en Morón subieron 2,11% en julio y acumulan un 18,33 desde febrero, según la UM

Durante julio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor del Partido de Morón (IPCPM), elaborado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón, registró una variación mensual de 2,11 %. Con este resultado, el incremento acumulado entre febrero y julio alcanzó el 18,33 %.

Según el relevamiento, Salud registró una suba de 2,26 %, impulsada por los aumentos en productos medicinales, artefactos y equipos para la salud, entre los que se destacó el losartán (2,96 %), y en seguros médicos, con un incremento de 2,30 % en la cuota de medicina prepaga. Por su parte, la división Educación presentó una variación mensual de 1,90 %.

En Alimentos y bebidas no alcohólicas, la variación mensual fue de 1,69 %. Los principales aumentos se registraron en verduras, tubérculos y legumbres, con subas del 20,75 % en la cebolla y del 17,25 % en la papa.

Por su parte, la división Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 1,38 %, impulsada principalmente por el incremento del 5,66 % en la cerveza. En tanto, Transporte registró una variación de 0,40 %, con incidencia del aumento del boleto de colectivo (4,15 %).

Con los resultados de julio, Transporte continúa siendo la división con mayor incremento acumulado desde febrero, con una variación de 30,36 %.

El informe elaborado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón analiza mensualmente la evolución de precios de una canasta representativa de bienes y servicios en el distrito, con el objetivo de aportar información de referencia para el seguimiento de la economía local.

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en junio con respecto de mayo y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año. https://t.co/P5WQfEKOFD pic.twitter.com/ZK2xJUkxuW — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 14, 2026