09/08/2026

Los precios en Morón subieron 2,11% en julio y acumulan un 18,33 desde febrero, según la UM

469819774_975742997929806_8588800653075859495_n-1024x683-1

Durante julio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor del Partido de Morón (IPCPM), elaborado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón, registró una variación mensual de 2,11 %. Con este resultado, el incremento acumulado entre febrero y julio alcanzó el 18,33 %.

Según el relevamiento, Salud registró una suba de 2,26 %, impulsada por los aumentos en productos medicinales, artefactos y equipos para la salud, entre los que se destacó el losartán (2,96 %), y en seguros médicos, con un incremento de 2,30 % en la cuota de medicina prepaga. Por su parte, la división Educación presentó una variación mensual de 1,90 %.

En Alimentos y bebidas no alcohólicas, la variación mensual fue de 1,69 %. Los principales aumentos se registraron en verduras, tubérculos y legumbres, con subas del 20,75 % en la cebolla y del 17,25 % en la papa.

Por su parte, la división Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 1,38 %, impulsada principalmente por el incremento del 5,66 % en la cerveza. En tanto, Transporte registró una variación de 0,40 %, con incidencia del aumento del boleto de colectivo (4,15 %).

Con los resultados de julio, Transporte continúa siendo la división con mayor incremento acumulado desde febrero, con una variación de 30,36 %.

El informe elaborado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón analiza mensualmente la evolución de precios de una canasta representativa de bienes y servicios en el distrito, con el objetivo de aportar información de referencia para el seguimiento de la economía local.

Más historias

IMG_20260806_194757

Morón: Asumieron las nuevas autoridades de la UCR, con un llamado a la unidad contra Kicillof

AGOSTO 2026 – RANKING CB DE INTENDENTES DEL GRAN BUENOS AIRES (GBA)-páginas-eliminadas-imágenes-4

Ranking de intendentes: Milei sólo le gana a Kicillof en imagen positiva en tres distritos del GBA

765478198_18613553791003263_1409418284394945971_n

La FESIMUBO impulsará un «plan de lucha» para establecer el consejo del salario en la Provincia