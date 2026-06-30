Los sindicatos docentes van al paro este martes en Provincia por paritarias, jubilaciones y el IOMA

Los principales sindicatos de docentes en la Provincia de Buenos Aires van al paro este martes por mejoras salariales, jubilaciones y la obra social (IOMA). La convocatoria se hizo oficial hicieron desde SUTEBA (tanto la cúpula oficial como las ramas de izquierda), FEB, UDOCBA y AMET. El único gremio que no adhirió al paro es SADOP.

Según indicaron, el paro es para reclamar una actualización salarial, pero también mejores condiciones laborales. Cabe recordar que la Provincia recibió a la dirigencia sindical en paritarias, pero, luego de dos reuniones no presentó ninguna oferta. Desde entonces, no volvieron a convocarlos y de ahí la protesta de hoy.

En paralelo, los gremios vienen advirtiendo por un incremento de hechos de violencia en establecimientos educativos, con episodios de agresiones de alumnos y también de familiares hacia docentes. Según señalan, esta situación suma tensión al clima escolar y se agrega a los reclamos ya existentes por condiciones laborales y salariales.

El paro convocado para este martes aparece como la primera medida de alcance mayoritario del sector docente durante la gestión de Axel Kicillof, en un contexto de creciente descontento en las bases sindicales.

La protesta se da además en un escenario de mayor fragmentación gremial, con la participación de sectores disidentes como el denominado SUTEBA Multicolor —vinculado a espacios de izquierda— y la irrupción de la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), que vienen ganando presencia en distintas discusiones del sector.

Hasta el momento solo el gremio de FEB – dentro del Frente de Unidad Docente Bonaenense- había realizado un paro en disconformidad con las discusiones salariales.

Aunque exigieron el llamado de la provincia a negociar salarios, los sindicatos reconocieron que existe “un un contexto en el que desde Nación se produce un enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, más un ajuste brutal en la educación pública y ante el grave clima de violencia en todo el país” dijeron.

🗓️ 30 de junio

🔴 PARO PROVINCIAL DOCENTE 🔴

✅ ¡BASTA DE VIOLENCIAS!

✅ URGENTE CONVOCATORIA A PARITARIA POR AUMENTO SALARIAL pic.twitter.com/J4idj7hgPt — FEB (@LaFEB) June 29, 2026

Desde los sindicatos remarcan que el eje central del conflicto es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, motivo por el cual exigen la convocatoria inmediata a una nueva instancia de negociación paritaria con una propuesta concreta de recomposición.

A esto se suman reclamos vinculados a la sobrecarga laboral en las escuelas, el desfinanciamiento de la educación técnica y cuestionamientos a distintas reformas en debate dentro del sistema educativo.

La última reunión paritaria no incluyó una oferta salarial de la provincia

También expresan preocupación por la situación del régimen previsional docente y reclaman garantías en el funcionamiento de las prestaciones de IOMA.

El conflicto se enmarca tras la falta de avances en la última reunión de la Comisión Paritaria Docente convocada por el Gobierno provincial, donde participaron autoridades de los ministerios de Trabajo, Economía, la Dirección General de Cultura y Educación, el Banco Provincia y el Instituto de Previsión Social.

En aquella instancia, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) planteó una amplia agenda de reclamos que incluyó la recomposición salarial frente a la inflación, la aplicación del Acuerdo de Resguardo y Reparación ante situaciones de violencia en las escuelas, y demandas vinculadas al Régimen Académico y a la inclusión educativa.

También se expusieron preocupaciones por la reforma previsional, la desconexión digital fuera del horario laboral, el sistema de licencias, el Decreto 900 y la culminación del proceso de titularización en la educación técnica, entre otros puntos.

El FUDB además reclamó avanzar en el Convenio Colectivo de Trabajo y en la modificación de normativas vinculadas a la organización institucional de las escuelas.

En ese encuentro, el Gobierno provincial no presentó una propuesta salarial, aunque sí informó un aumento del 30% en los montos y topes de las asignaciones familiares.

Pese a ello, los gremios insistieron en la necesidad de una recomposición salarial urgente que contemple la pérdida del poder adquisitivo y advirtieron por la falta de definiciones concretas en materia de ingresos