Marinucci confirmó que buscará ser candidato en 2027 y se abre la interna peronista en Morón

El ministro de Transporte de la Provincia, Martín Marinucci, confirmó que se mete en la pelea por la Intendencia de Morón en 2027, haciendo pública una puja electoral que hasta ahora parecía estar atada a la posibilidad de re-reelección de Lucas Ghi. Su rival será Martín Sabbatella, de Nuevo Encuentro, si es que acaso hay internas en el peronismo.

«Estamos con mi equipo de trabajo ya pensando en la construcción de una alternativa en 2027», afirmó Marinucci ayer, al ser consultado en el programa Primer Plano del Canal SOMOS sobre la posibilidad de competir en el municipio.

«No es una obsesión, para nada, pero sí creo que tengo mucho para aportar en seguir mejorando nuestro distrito», dijo el ex concejal, que supo ser candidato a intendente en dos oportunidades. En 2011, por el FPV (perdió ante Ghi); y en 2015, por el Frente Renovador, siendo tercero detrás de Ramiro Tagliaferro (PRO) y Hernán Sabbatella (FPV).

Ante la misma consulta, hace dos años, aseguraba mantendría su apoyo a Lucas Ghi en caso de que pudiera ser reelecto. Esto hoy es una posibilidad que se escurre, más allá de la campaña del MDF de Kicillof para modificar la Ley Orgánica de Municipios. La contrarreforma no tiene hoy el respaldo del Frente Renovador, que en 2017 militó por el fin de las reelecciones indefinidas, en medio de un acuerdo con el gobierno de María Eugenia Vidal. Si no se producen cambios, Ghi tendrá que buscar un candidato propio, en caso de querer participar de una eventual PASO en 2027.

Comparto un fragmento de la entrevista que brindé a Adrián Noriega en @primerplanotv, donde conversamos sobre el presente de Morón, mi recorrido en la gestión pública y el compromiso de seguir trabajando para construir un futuro mejor para las vecinas y los vecinos de nuestra… pic.twitter.com/vpJfT01VhK — Martín Marinucci (@MartinMarinucci) August 5, 2026

En el sabbatellismo, por lo pronto, festejan: «Reelección no va a haber. Sabbatella tiene una base fuerte de votos, por la memoria de sus gobiernos y el voto duro de Cristina. Estefanía Franco o José María Ghi y Martín Marinucci van a dividir votos. Por eso Sabbatella va a jurar el 10 de diciembre de 2027», se entusiasmó una voz del Nuevo Encuentro.

El tema es que haya internas. El peronismo aprendió de la división de votos del 2015. Claro que en ese entonces no veía mal la caída del sabbatellismo. Y hoy es el MDF quien controla al PJ local y bonaerense. No hay forma de que el luquismo se quede afuera de una contienda interna. Pero no está asegurada para nada la continuidad de la alianza oficialista. Una muestra es la batalla del Consejo Escolar, donde LLA se coló en la Secretaría por obra de la interna K.

Dependerá, como siempre, de las estructuras. «Estoy convencido de que Sergio Massa es el dirigente con mayor capacidad para conducir la Argentina. Es el dirigente más preparado para sacar adelante nuestro país», sostuvo Marinucci sobre el ex ministro de Economía, que no pierde sus aspiraciones de meterse en la interna entre Axel y Cristina.

LLA logró imponer como secretaria del Consejo Escolar de Morón a Adriana Ortiz (ex PRO y ARI, hoy referente de Diwan). Fue gracias a que consejeros del MdF se abstuvieron de votar. Fuerza Patria había propuesto a Martías Martínez (Nuevo Encuentro, al igual que Mabel Mesa). https://t.co/bFIqDnIBPN pic.twitter.com/gFC0EEPrqv — Darío Albano (@albanodl) August 5, 2026