Martín Redrado en la UNLAM: «Las reservas están estancadas desde marzo»

Con una ceremonia que tuvo lugar ante un repleto Salón de las Américas, la Universidad Nacional de La Matanza otorgó el título Doctor Honoris Causa al economista y ex presidente del Banco Central Martín Redrado.

Durante el acto, a cargo del Doctor José María Dagnino y del Licenciado Claudio Zuchovicki, el Rector de la UNLaM, Daniel Martínez, ponderó la amplia trayectoria de Redrado, quien el año pasado brindó allí una conferencia referida a las nuevas tendencias mundiales, sus efectos en la región y futuros escenarios económicos.

«Este reconocimiento me motiva a seguir contribuyendo tanto en el ámbito académico como en el profesional a la sociedad argentina. Sinceramente, me siento muy honrado», expresó Redrado durante su discurso.

“Me gustaría mucho Rector, poder dar una vez por año una clase magistral al alumnado del departamento de Ciencias Económicas. Me resulta gratificante tener la exposición, el desafío de las preguntas de las nuevas generaciones y poder estar a la altura de esos acontecimientos”, añadió el economista.

Por supuesto, también hizo referencia a la situación económica: «Las reservas están estancadas desde marzo: En aquel momento promediaban US$ 29.000 millones brutas y US$ 1.500 negativas las netas. Hoy se encuentran prácticamente en el mismo nivel, con un leve cambio de las netas a US$ 900 millones negativas».

“Las mayores contribuciones que realicé al pensamiento económico son dos trabajos, uno publicado por el BCRA y otro por la Academia de Económicas. Allí destaco el rol de la acumulación de reservas basada en flujos de divisas resultantes de exportaciones o inversiones directas. Estos trabajos ganan actualidad en Argentina cuando vemos que se encuentran estancadas desde el 31 de marzo”, destacó el ex titular del BCRA.