Martín Sabbatella: “El compromiso debe ser que Cristina esté libre y sea candidata”

Al cumplirse un año del fallo de la Corte Suprema que confirmó la detención de Cristina Kirchner, condenada en 2022 por defraudación al Estado en el marco de la causa «Vialidad» (que investigó las obras direccionadas en favor de las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz), el ex intendente de Morón y presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, salió a defender el banderazo convocando para el próximo sábado 20 de junio en Parque Lezama, en respaldo de la ex Presidenta: “No puede construirse un proyecto popular aceptando esta injusticia. El compromiso debe ser que esté libre y sea candidata para representar, con toda su fuerza, los intereses del Pueblo argentino».

“Está claro que de manera burda el poder económico a través del partido judicial logró proscribir a Cristina. Se trata de un fallo político, una condena que es un verdadero disparate jurídico que se basó en supuestas irregularidades declaradas por funcionarios de tercera línea que fueron extorsionados”, remarcó el extitular de la AFSCA.

En ese marco, Sabbatella consideró que “esa decisión arbitraria, le quitó a millones de compatriotas a lo largo y a lo ancho de la Argentina la posibilidad de volver a elegirla. El principal objetivo fue impedir que represente nuevamente los intereses de las mayorías” y agregó: “La proscripción de Cristina es un ataque directo a la democracia y nadie puede permanecer indiferente a eso”.

QUEREMOS A CRISTINA LIBRE Y CANDIDATA



Cristina lleva un año presa y proscripta injustamente, porque le temen a su rol en el presente y en el futuro.



Les comparto la entrevista completa en Radio Belgrano 👉 https://t.co/7COdduXrPN#CristinaLibre@argconcristina pic.twitter.com/XiKWj59d7o — Martín Sabbatella (@Sabbatella) June 18, 2026

Cristina Fernández de Kirchner cumple una condena de seis años de prisión bajo el régimen de prisión domiciliaria, con uso de tobillera electrónica en su departamento de la calle San José 1111 (CABA). A su vez, el juez Rodrigo Giménez Uriburu intimó a la ex Presidenta a abstenerse de ciertas conductas que impliquen el incumplimiento de las condiciones de su prisión domiciliaria. Esto ocurrió tras sendos actos frente a su domicilio, organizados por La Campora y el Nuevo Encuentro, que llevó a la senadora provincial Mayra Mendoza a desplegar una bandera entre los edificios.

El kirchnerismo concentrará sus esfuerzos en la marcha del sábado, bajo la consigna de «Cristina candidata». Si bien, al mismo, tiempo han aparecido movidas como las de Miguel Pichheto, para anular el fallo con una ley (improcedente), todo apunta a una contienda electoral interna en el peronismo, con el apellido Kichner como protagonista.

Con Cristina impedida de participar da la vida política (en pleno juicio oral por la Causa Cuadernos y con otros tres en sala de espera) ese lugar podría ser ocupado por su hijo, el diputado Máximo, quien le tuvo que dejar el centro del PJ bonaerense al gobernador Axel Kicillof, pero todavía tiene poder sobre el PJ nacional. Es decir que conserva la lapicera.

Respecto al contexto nacional, Sabbatella consideró que “Mientras nuestro país atraviesa un proceso de destrucción y de profundización de la crueldad, la libertad de Cristina se vuelve una demanda urgente porque es símbolo de un proyecto político que transformó la vida de millones de argentinos. Su liderazgo sigue siendo una esperanza para quienes sueñan con una Patria más justa. Cristina sigue ocupando una centralidad indiscutible y su mirada es fundamental para construir futuro, por eso su libertad es una causa colectiva”.

Para finalizar, el presidente de Nuevo Encuentro remarcó que “exigir la libertad de Cristina no es solamente una consigna política, sino un deber ético de todo el campo nacional y popular. No habrá una Argentina verdaderamente justa, libre y soberana con Cristina presa y proscripta”.

POR LA INTIMACIÓN DE LA JUSTICIA SUSPENDIERON LOS ACTOS FRENTE A LA CASA DE CRISTINA



El juez Rodrigo Giménez Uriburu intimó a Cristina Kirchner a abstenerse de conductas que impliquen el incumplimiento de las condiciones de su prisión domiciliaria, luego de que en un acto se… pic.twitter.com/q4ZR8CJdQd — Clarín (@clarincom) June 17, 2026