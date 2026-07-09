Mayra Mendoza en Ituzaingó: “Vamos a recuperar un proyecto de país con Cristina libre”

La diputada provincial de Unión por la Patria Mayra Mendoza estuvo este miércoles en Ituzaingó donde participó de la inauguración de la ampliación de una Casa TEA local, de un taller de la Escuelita de Ciencias para Infancias “Eureka!” y visitó la Escuela de Psicología Social Accionar, donde presenció una charla sobre el rol de los psicólogos sociales en la gestión del Estado.

“Vamos a recuperar un proyecto de país con Cristina libre para volver a tener políticas de inclusión”, dijo la camporista ex intendenta de Quilmes, quien se proyecta como una de las aspirantes a la gobernación por el kirchnerismo en 2027.

En este marco, Mayra llamó a construir una nueva estatalidad, y destacó el trabajo que vienen llevando adelante desde estas instituciones que se dan a partir de “una organización de la comunidad», No obstante, marcó que «es muy importante sí o sí la presencia del Estado”.

La legisladora electa en 2025 estuvo junto a su par, Marga Recalde, valoró además el trabajo que viene realizando Eureka!, que semanas atrás acompañó la presentación del proyecto de la Ley Ema, donde le hicieron entrega de su Guía de Acompañamiento y Cuidados en Pantallas y Territorios Digitales.

“Nosotros en Quilmes decimos con el corazón y siempre para adelante. Y seguramente, lo que han vivido cada una de las familias que conocieron el diagnóstico TEA, que aprendieron a ser abuelas, mamás, tías, el entorno familiar tuvo que formarse y tuvo que crecer en el amor. De eso se trata, de sacar aún más el corazón. Y para mí, el ejemplo de las madrazas argentinas son las mamás TEA”, señaló Mayra.

“Les tengo un cariño y una profunda admiración por lo que hacen todos los días de su vida, se ponen creativas, le dan para adelante y le ponen el corazón. Arman casas TEA, se conocen, forman organización, red y bancos solidarios. Así que no tengo más que decirles que felicitaciones, son un orgullo, siéntanse muy queridas, muy valoradas”, dijo.