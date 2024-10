Médicos y la izquierda preparan marchas: Nuevos telegramas de despido en el Hospital Posadas

Al menos 28 trabajadores del Hospital Nacional «Alejandro Posadas» recibieron ayer nuevos telegramas de despido, que originaron nuevas asambleas este viernes, convocadas desde gremios de profesionales y la izquierda, principal afectada.

«El lunes (21 de octubre) a las 8 horas vamos a venir a hacer una recorrida en el hospital, a repudiar los despidos. El martes vamos a participar de la movilización por Salud, con residentes y con los chicos de las universidades. Nos sumamos a la comisión de despedidos», indicó este mediodía Malvina Vila, una de las empleadas cesanteadas y referente del PTS.

El mismo corte alcanzó a su colega Agatha Elsesser, quien hoy fue presentada como «delegada de la CICOP», aunque ese gremio no tiene jurisdicción en el hospital nacional; y a Jimena Lettieri, referente del PO.

Según trascendió de parte de uno de los gremios no profesionales con asiento en el Posadas, el recorte alcanzó a unos 28 empleados, cesanteados con fecha de ayer.

El corte anterior había caído a finales de junio, cuando muchos contratos vencían. En ese lote cayeron casi 90 empleados. La mayoría se fue reincorporando en los meses subsiguientes. Algunos por el trabajo silencioso de ATE y UPCN. Y otros, protestas mediante, resultado de un encuentro entre la exdiputada Myriam Bregman (PTS) y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Tatiana, técnica cardiológica, despedida del Hospital Posadas "mí vínculo con el Hospital será hasta que muera porque me voy a seguir atendiendo acá y si la lucha acompaña voy a seguir trabajando acá" pic.twitter.com/d222X8VJOH — Tatiana Mindis (@TattGud) October 18, 2024

Aquel recorte se había dado después de seis meses de gestión y tras el ascenso de Pablo Bertoldi (asumió oficialmente recién en abril como director del Posadas) a secretario de Acceso y Equidad del Ministerio de Salud.

Pero con la salida de Mario Russo y la llegada de Mario Lugones, días atrás, empezaron a diseñarse algunos cambios en esa gabinete. Se achicaron de cuatro a tres las secretarias, Bertoldi presentó la renuncia y Cecilia Loccisano, que venía al frente de la Secretaría de Administración, pasó a ser viceministra de Salud.

«Éste es otro ataque a los trabajadores y a los pacientes, porque el plan del Gobierno es de recorte presupuestario vía el desfinanciamiento, como con las universidades, e ir desmantelando servicios y también con despidos. Nos despiden porque acá hay un plan de fondo para destruir el hospital y lo vamos a defender”, indicó Elsesse, «trabajadora administrativa» de 11 años de antigüedad, según el PTS.

Los gremios no profesionales adoptarían la misma estrategia que tuvieron hasta ahora en la era Milei. Tampoco se sumarán al paro del miércoles 30. «Vamos a intentar recuperar cinco empleados, que no son de ATE, pero no se merecen la baja. Del resto, cada organización se hará cargo», dejaron trascender hoy a UnMedio.

En el día de ayer me notificaron de mi despido por segunda vez en el Htal Posadas.

El gobierno de Milei pretende desmantelar y vaciar la salud publica.

Cómo lucharon los trabajadores

Nos apoyamos en la lucha de los trabajadores del Garrahan como del Bonaparte. pic.twitter.com/3sq9p4lBAO — jimena lettieri (@jimenalettieri) October 18, 2024