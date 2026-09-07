Menéndez es el intendente del GBA con peor imagen, según el ranking de septiembre de Global

Con un diferencial de +25,8 puntos a favor, Federico Otermín (de Lomas de Zamora) subió este mes a lo más alto del ranking de imagen pública que construye la Consultora Global Data entre los intendentes del Conurbano bonaerense. En el otro extremo se encuentra Gustavo Menéndez (Merlo), quien se autopostula como candidato a gobernador, aunque en su distrito tiene un diferencial de -17 puntos.

Para esta última tabla representativa, la firma que conduce el analista Cristian Buttié hizo un relevamiento de 478 a 764 casos por municipio, entre el 1 y el 4 de septiembre, con un margen de error de +/- 3% a 4%, según se informó hoy.

Los puestos se ordenan por el saldo de imagen (se resta la positiva con la negativa) para poder comparar dirigentes con diferente nivel de conocimiento, debido a que algunos intendentes titulares dejaron sus cargos el año pasado como candidatos a legislador (posiblemente para saltar la limitación de las re-reelecciones y presentarse a los comicios en 2027) y fueron reemplazaron por concejales cercanos de la lista de 2025, con menor conocimiento del público.

Los tres intendentes del Gran Buenos Aires mejor posicionados este mes según el diferencial de imagen son: Federico Otermín (Lomas de Zamora), quien encabeza el ranking con un diferencial de + 25,8 puntos porcentuales; seguido por Fernando Gray (Esteban Echeverría), con + 23,7; y, en tercer lugar, Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), con un saldo positivo de + 22,9.

En el otro extremo del ranking, los intendentes del GBA con peor desempeño son: Gustavo Menéndez (Merlo), quien se ubica en el último lugar con un diferencial negativo de – 20 puntos porcentuales; seguido por Fernando Moreira (General San Martín), con -17,5; y Pablo Descalzo (Ituzaingó), con un saldo de – 17,1.

«En relación con la variación respecto del mes anterior, el intendente que más creció fue Ariel Sujarchuk (Escobar), con una mejora de + 6,3 puntos porcentuales. En contraste, la mayor caída del mes correspondió a Ramón Lanús (San Isidro), quien registró un descenso de – 5,6».

Un dato curioso del ranking de septiembre es que las cinco mujeres intendentas del GBA quedaron en la parte del medio del ranking de Global. En algunos casos, como reemplazaron a jefes comunales titulares, aún no son tan conocidas:

Soledad Martínez, del PRO en Vicente López, tuvo saldo a favor de 12,8 puntos, por una positiva de + 54,1% y una negativa de – 41,3%. Mariel Fernández, del PJ en Moreno: saldo a favor de 9,3 puntos, por + 52,9% de positiva y – 43,6% de negativa. Eva Mieri, del PJ en Quilmes: saldo a favor de 7,7 puntos, por + 27,5% de positiva y – 19,8% de negativa. Magdalena Sierra, del PJ en Avellaneda: saldo a favor de 7,2 puntos, por + 21,2% de positiva y – 14% de negativa. Lorena Espina, del PJ en José C. Paz: saldo a favor de 4,4 puntos, por + 17,3% de positiva y – 12,9% de negativa.