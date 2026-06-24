Mercado Libre es la primera empresa en suscribir al Régimen de Incentivos de Tres de Febrero

Mercado Libre se convirtió en la primer empresa en adherir al Régimen de Incentivo de Generación de Inversiones (RIGI) de Tres de Febrero, tras el desembarco con su centro de almacenamiento en el Parque Logístico Buen Ayre el año pasado.

La iniciativa, impulsada durante la gestión de Diego Valenzuela (senador electo por la Primera Sección Electoral), y continuada por su reemplazante Rodrigo Aybar, ofrece beneficios fiscales por hasta 15 años para proyectos que acrediten inversiones significativas y generación de puestos de trabajo.

El paso quedó oficializado tras una reunión en el Municipio junto a Jacobo Cohen Imach, vicepresidente senior de Asuntos Legales y Públicos de Mercado Libre; y Hernán Lorenzo, secretario de Trabajo y Producción de Tres de Febrero.

Tras cerrar oficinas en la ciudad de Córdoba por las altas tasas municipales, en julio de 2025, el gigante de comercio electrónico anunció una inversión de US$ 65 millones para su nuevo centro logístico en el municipio del oeste bonaerense, pionero en establecer un Régimen de Incentivos a la Generación de Inversión local.

En línea con la afinidad de Marcos Galperin con el mileísmo, la locación que eligió la compañía para el proyecto fue el distrito que en ese entonces conducía Valenzuela, que a fines del año pasado dejó la intendencia para asumir como senador en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, luego de que en el verano de 2025 dejó el PRO y se sumó a La Libertad Avanza (LLA).

El programa que lanzó Tres de Febrero consiste en una bonificación de tasas por 15 años, en función de la inversión y creación de empleo. Promovido con la gestión de Valenzuela, actualmente se mantiene en el con la conducción de Aybar.

Ahora, Mercado Libre ratificó su inversión bajo el régimen de incentivos municipal. “Seguimos promoviendo inversiones y generando trabajo para los vecinos del municipio”, destacó Aybar.

Estamos muy contentos de celebrar a @ML_Argentina como la primera, de muchas empresas en trámite en todo #3F, en adherirse al RIGI Municipal. Un incentivo fiscal pionero entre los municipios del conurbano al implementar políticas que crean más empleo para los vecinos. pic.twitter.com/32LiziTbLT — Municipalidad de Tres de Febrero (@Municipalidad3F) June 20, 2026

Busca garantizar por 30 años que la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) no aumente ni se creen impuestos, además de que la ordenanza antibloqueo que lanzó contempla sanciones a quienes impidan el acceso a un establecimiento productivo o comercial. Para acceder es necesario tener habilitación municipal y libre de deuda.

“Las provincias y los municipios tienen que subirse al tren de la previsibilidad, de las reglas claras, de la estabilidad tributaria que una inversión grande necesita. Nación está haciendo el esfuerzo de bajar impuestos y de dar incentivos a la inversión, y las provincias y los municipios en general van en sentido contrario. Sancionamos dos ordenanzas”, destacó Valenzuela, y adelantó que otras cinco compañías se preparan para sumarse.

Y agregó: “Una es el RIGI municipal, que por 15 años descuenta una tasa, que ya es baja, a 50%. O sea, por 15 años se abona la mitad de lo que debería pagarse por la ordenanza fiscal impositiva. La otra es la estabilidad fiscal por 30 años, por la cual la empresa que adhiere tiene la certeza de que no habrá un aumento de tasas ni creación de nuevas. Entonces, si adhirió al régimen y mañana le cambian la reglas de juego, puede ir a la Justicia”.

El impacto de la apuesta de Mercado Libre se sintió de forma directa en el empleo local. “El centro de almacenamiento cuenta hoy con 440 empleados, de los cuales la mitad son de Tres de Febrero. Hacia fin de año serán unos 650”, agregó Valenzuela. Y añadió: “Esto activa la cadena de trabajo y valor agregado, porque Mercado Libre es utilizada por gran parte de los emprendedores del país”.

El espacio tiene una superficie de 58.000 metros cuadrados. Tiene capacidad de procesar 100.000 productos por día y almacenar hasta 570.000 artículos de diversas categorías, incluyendo tecnología, electrodomésticos, productos para el hogar y autopartes.

Según precisó el año pasado Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre, “este tercer centro está destinado exclusivamente a productos voluminosos, difíciles de gestionar en los centros actuales”.

“Valoramos que el Municipio de Tres de Febrero impulse las condiciones necesarias para incentivar el desarrollo económico y el empleo formal, aspectos clave para construir un futuro con más oportunidades para todos”, comentó Cohen Imach.

A los inversores: reiteramos que Tres de Febrero es un lugar fértil para trabajar, con beneficios fiscales amplios y seguridad jurídica. Habilitación sin costo económico, RIGI municipal x 15 años y estabilidad tributaria x 30 años! pic.twitter.com/SMP47KVZoW — Diego Valenzuela (@dievalen) June 2, 2026