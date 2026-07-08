Mientras la Multicolor se resiste, la FEB aceptó la oferta salarial de 7% de aumento para los docentes

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) reunió a sus delegados en La Plata para analizar la oferta de aumento salarial del 7% desdoblado, presentada por la Provincia en paritarias. El gremio presidido por Liliana Olivera terminó aceptando, pero “por una mínima diferencia”. Falta que respondan SUTEBA (la Seccional de La Matanza, conducida por la diputada de izquierda Romina del Pla, votó en contra del acuerdo), UDOCBA, SADOP y AMET.

FEB fue el primero de los sindicatos nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que dio a conocer su respuesta. Mientras que en SUTEBA se realizaban ayer asambleas seccionales para tomar una determinación.

Como sea, los docentes de la Provincia van a tener un aumento salarial del 5% en julio, y el 2% restante en agosto. A su vez, en septiembre retomarán las conversaciones para discutir nuevas actualizaciones de los haberes.

Finalmente, el acuerdo incluye la titularización de 4.176 docentes en escuelas técnicas y agrarias y la apertura de la comisión técnica vinculada a la salud laboral en la segunda quincena de julio “para mejorar el sistema de licencias”.

En asamblea de SUTEBA #LaMatanza rechazamos la oferta paritaria de Kicillof por insuficiente, se trata tan solo de $50.000 más a cobrar en septiembre. Mantiene el salario en la pobreza. Ratificamos 48hs de jornada de lucha 14 y 15/7 nos movilizamos al consejo escolar. Plata para… pic.twitter.com/9rqXDdxfGY — Nathalia Gonzalez (@NathiGonzalezS) July 8, 2026