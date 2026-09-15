Moreno presentó su Guardia Urbana y la oposición pide reglas claras sobre el uso de armas

A tono con la reforma que la Provincia impulsa sobre la ley de policías, el Municipio de Moreno presentó el jueves pasado a los 70 nuevos agentes de la «Guardia Urbana municipal» en un acto encabezado por la intendenta, Mariel Fernández; y su secretario de Seguridad, Ismael Castro, en el Instituto de Formación en Seguridad Pública en Paso del Rey.

Durante el acto, la jefa comunal destacó que «además de prevenir el delito» también deberán combatir «al narcomenudeo».

«A su vez, acompañamos a las personas en consumo y a sus familias, y brindamos oportunidades educativas, culturales, deportivas y de trabajo. Si bien vivimos un momento difícil en la Argentina, nuestra mirada integral de la seguridad resulta en políticas efectivas», concluyó quien aspira a ser candidata a gobernadora (ya no puede ser reelecta).

La convocatoria pública comenzó en abril, con la colaboración del Instituto Universitario Policial Provincial “Juan Vucetich”. Al mismo tiempo que lo hacía el Municipio de Morón. En ambos casos se hizo por decreto y permanece bajo cuatro llaves. El Decreto Nº2660/25 de Moreno no aparece en su sitio web y apenas hay una abreviatura en el Boletín Oficial. Algo parecido sucedió en Morón, donde se buscó aprobar una ordenanza, pero finalmente escapó al debate.

El Decreto N°1519/2026 se publicó en el Boletín Oficial de Morón el lunes 3 de agosto, pero sin el Anexo I que determina protocolos y usos. Aunque el articulado aclara que la «Policía Municipal» no tiene estado policial, el intendente, Lucas Ghi, dice que los agentes retirados de fuerzas de seguridad tienen portación de armas y podrán usarlas. Esto lo explicó, incluso, delante del ministro de Seguridad, Javier Alonso, durante la presentación de los aspirantes.

Es Alonso el que impulsa una reforma a la ley 134821 para que se autorice a los Municipios del GBA a utilizar armas de fuego, lo cual está prohibido desde que en 2004 empezaron a crearse las policías locales, restringidas para distritos de más de 70 mil habitantes. Aún así han proliferado experiencias locales: Ezeiza, San Miguel y Vicente López. En este último caso se compraron aire comprimido tipo Byrna: «Se trata de armas no letales, que permiten a la patrulla reducir o disuadir una agresión en la vía pública, sin poner en riesgo la vida de los agentes ni de terceros».

El apuro, y previo al año electoral, para por salir combatir la única bala que penetra políticamente en el Conurbano profundo. Y esto genera sordos debates sobre la inseguridad, entre lo que venden promesas o exigen resultados casi inmediatos.

«No podemos mirar para otro lado, empezando por el gobernador, que es el máximo responsable de la seguridad. Hasta ahora los municipios colaboramos con combustibles, las cámaras, comprando un arma no letal, pero se hace sin un marco legal que lo ampare. Hay que permitir una articulación real. El intendente de Morón no puede exponer la realidad porque trabaja con el gobernador. Y dice que la Policía Municipal, que no es Policía, tiene uso de arma. Es un manotazo de ahogado, tenemos que reconocer el problema y tener políticas serias», opinó el senador Diego Valenzuela (LLA), quien (sin reelección) renunció como intendente de Tres de Febrero en diciembre de 2025.

Mientras tanto, este jueves el HCD de Morón realizará la segunda interpelación al intendente, en este caso por los graves hechos de inseguridad en el distrito, como el tiroteo del jueves en El Palomar, pero principalmente por la Policía Municipal. Seguramente concurra, como en el caso de Ortigoza Luna, su secretario de Seguridad, Damián Cardoso.