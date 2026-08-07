Morón: Asumieron las nuevas autoridades de la UCR, con un llamado a la unidad contra Kicillof

Con la presencia de la diputada nacional radical Karina Banfi y del referente libertario local Ariel Diwan, anoche se produjo la asunción de las nuevas autoridades de la UCR de Morón, encabezadas por Natalia Popolizio, quien se impuso en la elección partidaria del 7 de junio con la lista 123, que obtuvo el 53% de los votos, contra el 48% de la L110.

Durante su discurso, Popolizio agradeció la participación de los afiliados y advirtió: «Las elecciones terminaron y hoy comienza una nueva etapa en la que todos somos necesarios. Hay un solo objetivo: fortalecer al radicalismo de Morón».

El acto tuvo lugar en la sede del Comité Central de Distrito, sin la presencia de las autoridades salientes. Tampoco estuvo el referente de la nueva conducción, el senador Maximiliano Abad, quien se encontraba en plena sesión (se aprobó de madrugada la reforma a la Ley de Propiedad Privada, sin el capítulo de tierras y con apoyo de la UCR y el PRO).

En tanto, entre los invitados estuvieron varios concejales de LLA, como Cristian Moralez, Pablo Miño; y del PRO, como Daniel Cáceres. También se vieron referentes de la Coalición Cívica. El acto fue cerrado por la diputada Banfi, quien calificó a la UCR como «el primer partido liberal de la Argentina» e hizo un llamado a la unidad en la Provincia.

«La UCR no está muerta. Salís del Conurbano y tenés 31 intendentes. Y vamos a tener muchos más. El punto está en que nuestra vocación de poder se ve subsumida al peronismo o al gobierno, pero también sabemos gobernar. Lo que hago es invitar a todos los sectores que no representan a esta Provincia. Porque Kicillof no puede gobernar más esta Provincia, porque la tiene abandonada. Es una cuestión moral. Entonces, con quien sea, ahí vamos a estar», explicó.

«Cada vez que hay una renovación, hay un reseteo. Aportando nuestras ideas, convicciones y valores. La vocación tiene que estar, pero también la ambición de poder. Es difícil ser radical en ésta época. Pero ¿cuándo no fue difícil? Nacimos de una revolución, contra un régimen autoritario. Tampoco fue fácil cuando el peronismo hegemónico donde nos perseguían. O ser un militante durante las dictaduras. Tenemos una identidad. Es una época difícil, en la que pesa la posverdad: la decisión voluntaria de los humanos de afirmar lo que creen y no la verdad. No importan los datos. Hoy el desafío que tiene Naty es volver a traer el debate político. Dejemos las redes sociales. Nos hacen daño», dijo en el acto.

A su tiempo, defendió el debate por la Ley de Propiedad Privada, que consideró fue mul mal manejado «política y comunicacionalmente. «A veces nos falta una brújula. Si tengo un diputado radical que se opone a la Ley de Tierras y no leyó ni el proyecto, estás escuchando la ideología de la pos verdad para confrontar a un gobierno que no te gusta. Hay cosas que no me gustan y otras que acompaño, empezando con la cuestión económica. La UCR tiene una cuenta pendiente con la cuestión macro económica. Las provincias que gobernamos tienen equilibrio fiscal y no tiene déficit», indicó la dirigente de Bahía Blanca.