Morón: El gobernador Kicillof le apuntó a Milei e industriales le pidieron que baje Ingresos Brutos

El gobernador, Axel Kicillof, encabezó este miércoles una jornada ante empresarios en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón Sur (PITAM), donde en el Día de la Industria y con tono de campaña apuntó contra el Gobierno nacional: «Si hoy le va mal al sector industrial es por la responsabilidad de Javier Milei», expresó.

«En los lugares donde hay desarrollo tecnológico, donde la industria funciona, siempre hay Estado. No ocurre de manera espontánea. En todos los países que han triunfado siempre han tenido al Estado como uno de los participes centrales, como también la planificación estatal y las decisiones políticas. Esto nos tiene que llevar a realizar reflexiones sobre el presente», señaló el mandatario, escoltado por el ministro de la Producción, Augusto Costa; y el intendente Luca Ghi, con quien comparte desde el MDF una cruda interna con el kirchnerismo de cara al año electoral.

Será por eso la elección de este municipio y del lugar, cerrado e inaccesible para dirigentes del sabbatellismo o el FR.

«Si hoy le va mal al sector industrial argentino y bonaerenses y es porque hay un responsable y es el señor Javier Milei. Después podemos decir qué podemos hacer desde una provincia para mitigarlo», planteó Kicillof, después de escuchar algunas de las quejas de los empresarios.

Dirigentes empresarios de las 23 provincias y CABA se reunieron con senadores nacionales y expresaron las diversas dificultades que atraviesan las pymes: caída del consumo, embargos de ARCA, alta presión impositiva, endeudamiento, entre otras.



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Y agregó: «Hay un plan sistemático de desindustrialización de la Argentina, una decisión inadecuada, criminal y suicida de nuestra soberanía. El objetivo es quebrar a todos ustedes (a los industriales) porque quieren cambiar la matriz productiva del país».

El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco (Gobierno), y los ministros Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Walter Correa (Trabajo) quien hace oídos sordos al reclamo de la FESIMUBO, que ayer cortó la Ruta 205 en Cañuelas, para pedir que se convoque al Consejo del Salario creado por ley hace más de una década. Claro que es la única federación que lo reclama.

Las exposiciones del sector industrial estuvieron a cargo de Elio Del Re, presidente de ADIMRA; Juan Mitjans, secretario general de la Cámara de la Industria Cervecera Argentina; Sandra Cipolla, secretaria de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval; y Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, entre otros.

El más incisivo fue Alejandro Gentile, flamante presidente de la Unión Industrial de la Provincia, quien pidió reducir Ingresos Brutos. La entidad propone una baja gradual y asegura de un tributo afecta la competitividad y el empleo.

Que alguien les avise que las industrias del PITAM están esperando se haga la Ordenanza de cambio de uso de suelo para poder tener las habilitaciones definitivas porque hace 15 años están con precarias. https://t.co/haqjghcog3 — Francisco Mones Ruiz (@_FranciscoMR_) September 2, 2026

«Lo que le proponemos a la Provincia lo tenemos que decir de manera tal de no caer en la grieta. No queremos que se desfinancien, pero ese es un problema de ustedes. Ingresos Brutos no es el mal de todo, también lo es el consumo, la competencia desleal, pero nosotros tenemos que empezar a transitar este camino, aunque sea doloroso. El mundo está cambiando por las nuevas tecnologías y nosotros tenemos que tener herramientas. Mientras otros se cierran contra China, nosotros le abrimos la puerta. Hay productos que no se sabe ni adónde se hacen», apuntó el director de Relaciones Institucionales del Grupo Techint, que aspira a llevar a cero el impuesto a los IG en el sector industrial.

El planteo de la Uipba se apoya en una comparación de presión fiscal que, según sus cálculos, ubica la carga efectiva de Ingresos Brutos sobre el valor agregado industrial en 4,7% en la Provincia de Buenos Aires, por encima del 3,5% de Córdoba y del 3,6% de Santa Fe.

En el mismo sentido, empresarios de CAME se reunieron con representantes de gobernadores y legisladores frente a las «dificultades» que atraviesan las pymes. Entre los temas, se plantearon cuestiones tributarias, laborales, de financiamiento, de embargos y ejecuciones fiscales a pymes, y de transparencia en las operaciones con tarjetas de crédito.

Por supuesto, tampoco no faltaron las voces militantes. «Me encantaría no pagar ningún impuesto, pero hay que cuidar la Provincia», opinaron desde CGERA, entidad que integran, por ejemplo, el subsecretario de desarrollo comercial y promoción de inversiones de la Provincia, Ariel Aguilar; o la secretaria de Innovación de Ituzaingó, Sandra Rey.