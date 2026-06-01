Morón: El pedido de interpelación a Lucas Ghi profundizó la interna entre el cristinismo puro y el MDF

El pedido de interpelación al intendente de Morón, Lucas Ghi, marcó no sólo la nueva relación de fuerzas en el recinto, tras el quiebre del bloque oficialista, sino que también profundizó la interna en el peronismo, que llegará al 2027 con al menos dos candidatos para la intendencia. El PJ oficial teme que exista un «contubernio» destituyente en marcha.

La convocatoria al recinto se votó el jueves pasado, sobre tablas, en base a un proyecto firmado por libertarios, el PRO y respaldado por el bloque de Unión por la Patria, que domina el sabbatellismo. Esto dejó en franca minoría al PJ-MDF, que sólo cuenta con 6 concejales, más el respaldo de otros dos del Frente Renovador, que preside el HCD.

«No la gravedad del hecho en el cual está involucrada la ex funcionaria municipal Luna Ortigoza (NDR: Prófuga desde que se allanó su domicilio en Castelar y se encontró allí medio kilo de cocaína) y esperamos el pronto esclarecimiento», reza el comunicado firmado por el Consejo Justicialista de Morón, que preside el concejal Claudio Román.

Y agrega: «La interpelación impulsada por concejales de la Libertad Avanza y el Sabbatellismo refleja el contubernio de la recalcitrante derecha que gobierna la Nación aliada con sectores que cegados por el odio y el rencor acompañaron este proyecto (…), que tiene como objetivo desplazar al compañero (sic) Ghi».

La Ley Orgánica de Municipalidades marca que en caso de licencia, suspensión o destitución, el reemplazante del intendente es el primer concejal de la lista ganadora en la elección ejecutiva. En este caso, Diego Spina, del Nuevo Encuentro.

Por ahora, lejos se está de esa posibilidad, pero el quiebre en el peronismo es cada vez más profundo. El viernes, la nueva mayoría, rechazó la Rendición de Cuentas Municipal de 2025. Lo mismo había pasado hace un año.

Por su parte, la camporista Paula Majdanski emitió otro comunicado como representante de la minoría en el PJ, donde aclara que «la comunicación que está circulando, no cuenta con la unanimidad partidaria»

En tanto, el titular de ATE Morón, Darío Silva, se sumó al respaldo al intendente: «Repudiamos enérgicamente las maniobras que buscan debilitar al compañero @lucas.ghi y ratificamos nuestro apoyo irrestricto a su gestión. La conducción que el pueblo elige en las urnas no se negocia ni se entrega», posteó en sus redes sociales.