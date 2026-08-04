Morón: Judiciales y legisladores abordaron propuestas para trabajar sobre la violencia digital

La senadora provincial Mónica Macha (Nuevo Encuentro) participó anoche del conversatorio “Propuestas legislativas en torno a la violencia digital”, organizado por la Comisión de Género y Diversidad de la Asociación de Magistrados y Magistradas y Funcionarios y Funcionarias del Departamento Judicial de Morón.

El encuentro reunió a referentes, familiares, organizaciones y representantes de la Justicia para debatir nuevas herramientas frente a las violencias que se ejercen en los entornos digitales.

“Es necesario y urgente abordar la violencia digital desde todos los ámbitos y construir nuevas herramientas para prevenirla, sancionarla y acompañar a quienes la atraviesan”, sostuvo Macha.

Este antecedente pone de manifiesto la importancia de que la Justicia cuente con herramientas para comprender y abordar las distintas dimensiones que adquiere la violencia en los entornos digitales, especialmente cuando involucra a niñas, niños y adolescentes.

“Es fundamental que estos debates también se den dentro de la Justicia, porque necesitamos una Justicia que cuente con las herramientas necesarias para ser más accesible y efectiva frente a las nuevas formas de violencia por razones de género”, señaló la senadora provincial.

Del conversatorio participaron Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk e impulsora de la Ley y Guía Ema; Soledad Fuster, profesora licenciada en Psicología y referente de GENTIC; y Claudio Oviedo y Marisa Monti, agentes fiscales departamentales de Morón.

La apertura de la actividad estuvo a cargo del presidente de la Asociación de Magistrados y Magistradas y Funcionarios y Funcionarias del Departamento Judicial de Morón (AMFM), Matías Rapazzo, mientras que la moderación estuvo a cargo de la secretaria general y referenta de la Comisión de Género y Diversidad, Andrea Molaro.

Conversatorio “Propuestas legislativas en torno a la violencia digital”, organizado por la Comisión de Género y Diversidad de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Morón. pic.twitter.com/N8ZDojyHTC — Mónica Macha (@MoniMacha) August 4, 2026

Antecedentes

En Morón, un fallo histórico condenó 20 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra una niña, grooming y sextorsión, en una causa en la que intervino el fiscal Claudio Oviedo.

La legisladora de Fuerza Patria Macha viene trabajando desde 2022 junto a víctimas, familiares y organizaciones para visibilizar la violencia digital. En ese camino, en 2023, se logró la sanción de la Ley Olimpia, que modificó la Ley 26.485 e incorporó la violencia digital como una modalidad de violencia por motivos de género.

En 2022, Macha también presentó el proyecto de Ley Belén,en referencia a Belén San Román, víctima de violencia digital. La iniciativa propone modificar el Código Penal para que las prácticas de acoso y violencia en entornos digitales tengan sanción.

En 2025, junto a Laura Sánchez, mamá de Ema Bondarukm, y distintas organizaciones sociales, impulsó el proyecto de Ley Ema, que propone la creación de un Programa Nacional para la Prevención y el Abordaje Integral de la Violencia Digital en el ámbito educativo.

Ese mismo año también promovió la Guía Ema, una herramienta gratuita y accesible para abordar de manera integral la violencia digital en los ámbitos educativos, con recursos para la prevención, detección y acompañamiento frente a estas situaciones.

En la Provincia de Buenos Aires, además, Macha presentó un proyecto de ley para incorporar la violencia digital a la Ley de Violencia Familiar, con el objetivo de ampliar las herramientas de protección y respuesta frente a estas situaciones.