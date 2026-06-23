Morón: La CGT Regional y la CTA-Autónoma marcharon para pedir un paro de 36 horas contra Milei

Bajo la consigna «Los trabajadores decimos basta», representantes de la CGT Regional Morón, Hurlingham e Ituzaingó marcharon este martes junto a la CTA Autónoma (docentes) para pedirle a la cúpula nacional de la Central Obrera la convocatoria a un paro de 36hs con movilización, por paritarias libres y contra la reforma laboral de Milei.

«Desde Morón, la capital del Conurbano profundo, le decimos basta a Milei y le decimos a la CGT que vemos bien lo de las medidas cautelares, pero las conquistas históricas siempre se dieron en la calle. Por eso le pedimos un paro general con movilización. Esperamos que esta acción se replique en otras regionales, sin dañar nuestro sentido de pertenencia a la conducción nacional de la CGT», discursó desde la vereda de la Catedral de Morón uno de los secretarios de la Regional, referente del gremio Gastronómico y a su vez concejal del bloque PJ-MDF, Alfonso Martínez.

Acompañaron unos 2000 dirigentes y trabajadores de gremios como la UOM, ATSA, SUTEBA, Comercio y hasta Municipales de la FESIMUBO. En cambio, desde ATE Morón aclararon que no participaron de la marcha, como se dijo.

«Los trabajadores tenemos que ganar las calles para defendernos de este gobierno insensible, que nos ataca a todos y deja un camino de hambre y destrucción en la sociedad argentina», argumentó Víctor D’Andrea, del sindicato de la Sanidad.

La marcha, también convocada desde el PJ, tuvo un claro respaldo al gobernador, Axel Kicillof. «A su vez, denunciamos la asfixia económica a la que es sometida el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por parte del Gobierno Nacional que le adeuda 18 billones de pesos, como también la degradación en los ámbitos de la educación y salud públicas, tras la eliminación del FONID y la quita del Plan Remediar que afecta a millones de bonaerenses», difundieron en un comunicado, sin críticas a los salarios o al funcionamiento de la obra social de los estatales IOMA.