Morón: Mientras el intendente pidió por el uso de armas, el HCD votó por mayoría su interpelación

Por mayoría (15 a 8), el Concejo Deliberante de Morón aprobó esta tarde otro pedido de interpelación al intendente Lucas Ghi. Ocurrió apenas unas horas después del tiroteo en la puerta del colegio Emaús de El Palomar, que dejó a un comisario retirado gravemente herido, y que se transformó rápidamente en la noticia policial más importante del día.

«Estamos pidiendo respuestas, porque la seguridad no puede ser un anuncio o una conferencia de prensa. Hoy los vecinos no sienten que haya seguridad», argumentó el jefe de la bancada libertaria Ezequiel Tozzi. Por su parte, Ariel Aguilera (Todo por Argentina) quien no pudo avanzar con su propio proyecto pero respaldó ese otro, acusó al jefe comunal de ser un «títere de Axel Kicillof». «En vez de hacer eventos que se ocupe de los vecinos», disparó el edil.

Por supuesto, desde Nuevo Encuentro aclararon que sólo «es una instancia que prevé la normativa vigente de rendir cuentas ante el Concejo». Pero luego Florencia De Luca apuntó: «Esto lo digo para que no salgan corriendo a armar escenarios destituyentes, porque estamos lejos de eso. Pero las reacciones que hemos visto del Ejecutivo son irresponsables, como con la Policía Local, donde hicieron un decreto de cuatro artículos y ocultaron el Anexo. Es irresponsable que salga a decir que la nueva Policía va a tener autorización para utilizar armas de fuego. Es un arrebato de alguien que no está en condiciones y que, está a la vista, tampoco tiene la capacidad de conducir este municipio».

El HCD de #Morón acaba de probar por mayoría (16 a 8) una nueva interpelación al intendente Lucas Ghi para abordar temas de seguridad. Proyecto de LLA-PRO con respaldo del bloque de UP (N.Encuentro). Es como consecuencia del tiroteo frente al colegio Emaús de #ElPalomar https://t.co/10A4vJSuOr pic.twitter.com/JZ5Bn4d0RO — Darío Albano (@albanodl) September 10, 2026

Este tramo fue el corolario de un debate que quedó trunco en el Concejo sobre la creación de una fuerza que nadie entiende qué atribuciones vaya a tener. Según el decreto del Departamento Ejecutivo N°1519, publicado el 3 de agosto, el programa de seguridad está forjando como una fuerza civil y sin «estado policial». Pero luego, tanto el intendente, como su secretario de Seguridad, Damián Cardoso, afirmaron cada vez que pudieron que los agentes con pasado alguna fuerza (no exonerados) van a poder utilizar su arma reglamentaria que, por ley, tienen derecho a portar (claro que ya no en nombre del Estado sino como protección personal y ante posibles venganzas por su vida profesional).

Hoy tampoco fue la excepción. «Se está trabajando con la Provincia para que exista una ley provincial que nos permita tener personal armado bajo nuestra jurisdicción», aclaró en referencia a dos proyectos (de Carlos Puglelli y de Leonardo Moreno) que esperan tratamiento en la Legislatura bonaerense con el respaldo o el impulso del propio ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Si no se consuma la reforma, echaría por tierra el sueño de la policía municipal armada, a la que el propio kirchnerismo se opuso en 2014 (quedó habilitado sólo para municipios de menos de 70 mil habitantes, es decir del interior bonaerense), aunque desde entonces fueron surgiendo distintos ensayos, desde la guardia urbana hasta la Policía Municipal de San Miguel que, en los hechos, apenas si portan bastones.

🟠“TENEMOS QUE EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD”



El intendente de Morón, Lucas Ghi, se refirió al caso del hombre baleado por seis delincuentes en la puerta de un colegio. pic.twitter.com/CC5dlEZZnD — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) September 10, 2026

Por otro parte, como consecuencia del tiroteo en el colegio, vecinos convocaron a una marcha en Dinamarca y D’Amico, justo frente a la casa del intendente. Cardoso, en tanto, asegura que mañana a las 10 recibirá a familias y directivos del Emaús, adonde el propio Ghi manda a sus hijos.

El secretario de Seguridad admitió en declaraciones a Radio Rivadavia que el horario en que se produjo el asalto de esta mañana frente al colegio, se produce una suerte de “zona liberada”, ya que las bandas se aprovechan del cambio de guardia.

“Sí, ese es un fenómeno que se produce con el comando de patrullas”, aceptó Cardoso, y explicó: “Nosotros lo hemos modificado hace siete meses. Esto era un dato real, pero hace siete meses que venimos trabajando en eso y modificándolo para que no sea aprovechado”.