Morón: Señalizaron la casa de la nuera de Hebe de Bonafini, desaparecida por la Dictadura en 1978

El Municipio de Morón señalizó este viernes 29 la esquina de Julián Pérez y Concejal Horacio Julián, en homenaje María Elena Bugnone, docente y vecina del distrito al momento de ser secuestrada por la Dictadura el 25 de mayo de 1978.

La señalización fue el resultado de un trabajo de investigación realizado por la comunidad educativa de la Escuela «Dr. Ramón Carrillo» sobre docentes secuestrados-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Entre las historias recuperadas, eligieron a María Elena, quien residía en la calle Horacio Julián al 500 al momento de su desapareción.

Era militante del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), lo mismo que su marido, Jorge Omar Bonafini Pastor (hijo de la fallecida Madre de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini), quien había desaparecido en febrero de 1977.

Acompañaron el acto el director de Derechos Humanos del Municipio, Gustavo Moreno; el representante de Madres de Plaza de Mayo, Demetrio Iramain; el coordinador de Articulación Regional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires para la Región AMBA Oeste, Maximiliano Benegoni; y la directora de la Escuela Ramón Carrillo, Ticiana Rey; la integrante de Instituto Espacio Memoria, Ana María Careaga.

También participaron representantes de la Asociación de Detenidos Mansión Seré y Zona Oeste, la CTA Morón, Ituzaingó y Hurlingham, el Movimiento Evita de Morón, el Colectivo de Expresas Políticas, el Departamento de Derechos Humanos del Deportivo Morón y la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, sobrevivientes del Terrorismo de Estado y familiares de María Elena Bugnone.