«No escucha al pueblo»: Con críticas a Pareja, la matancera Leila Gianni renunció a LLA

Después de ocho meses de haber sido apartada del bloque, la concejal matancera Leila Gianni anunció su renuncia a La Libertad Avanza, espacio por el que accedió a una banca el año pasado, enfrentada con el diputado nacional y armador bonaerense Sebastián Pareja.

En su anuncio, la mediática ex funcionaria de Capital Humano aseguró que la fuerza política liderada por Javier Milei «está dejando afuera a muchos argentinos» después de cuestionar al líder del espacio en Provincia de Buenos Aires.

«Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar», escribió en una publicación de la red social X, donde explicó los motivos de su alejamiento la oposición en el distrito que gobierna Fernando Espinoza.

En su mensaje, con una seguidilla de críticas a las políticas económicas del Gobierno nacional, la edil afirmó que su renuncia fue «una decisión profundamente meditada».

«No quiero ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos y donde siento que no se escucha al pueblo», escribió.

En ese sentido, Gianni consideró que si bien «había que ordenar la macroeconomía, cambiar el rumbo y terminar con años de irresponsabilidad», no había que «olvidarse de la gente», en el principal cuestionamiento a la gestión económica del Gobierno nacional.

Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar pic.twitter.com/jvslfwn6KX — Leila Gianni (@Leigianni) September 2, 2026

Las publicaciones de Gianni llegan nueve meses después de que La Libertad Avanza Tercera Sección la apartara del espacio. La concejal se apartó del sector oficial ara conformar el bloque de «Alianza Libertad Republicana» junto a Javier Ferreyra, Hernán Finocchiaro (hermano del diputado y ex ministro de Educación) y Ricardo Lococo (ex PRO).

Por su parte, la bancada de LLA tiene cuatro concejales: Lorena Ramos, Gabriel Chaile, Jimena Alonso y Mara Barloa.

Gianni, además, le había dedicado un fuerte mensaje a Pareja algunas horas antes. En un video había lanzado una serie de preguntas al diputado nacional y presidente de LLA bonaerense. «¿Qué pasa Sebastián Pareja? ¿Me metí donde no debía?».

«Qué triste. Qué decepción ver que algunos de LLA, en La Matanza están más preocupados por el poder, el negocio y el curro que por los vecinos. Yo me debo a la gente. A estar cerca, escuchar y defenderlos», sostuvo en esa publicación. «Voy a visibilizar y exponer cada injusticia y cada curro que encuentre. CAIGA QUIEN CAIGA», añadió.

Como parte de la salida de Gianni, el bloque libertario sufrió más cambios. Dos concejales se separaron y formaron la bancada del PRO en el Concejo Deliberante. «Los concejales Javier Ferreyra y Hernán Finocchiaro hemos decidido, en el día de la fecha, conformar el Bloque PRO en el Honorable Concejo Deliberante de La Matanza, en pleno acuerdo con el presidente del PRO de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo», anunciaron a través de un comunicado.

«Seguiremos trabajando por una provincia mejor y una Argentina más grande, aportando desde nuestro lugar para consolidar y blindar el cambio que los argentinos venimos sosteniendo», añadieron.