08/09/2026

Observatorio de la UM: Los precios en el Partido de Morón aumentaron 2,01%, en agosto

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Durante agosto, los precios al consumidor en el Partido de Morón registraron un incremento del 2,01%, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón (UM) y que fue informado este martes 8 de agosto, en paralelo con el IPC porteño (1,7%). El acumulado desde febrero alcanzó el 20,7%.

La evolución de los precios estuvo explicada fundamentalmente por los aumentos registrados en Bebidas alcohólicas y tabaco con una variación mensual del 2,55%.

En Bebidas alcohólicas y tabaco pasó de una suba del 1,38% en julio a 2,55% en agosto. Dentro de esta división, el principal incremento correspondió a los cigarrillos, con una variación del 5,90%.

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa el 40,80% de la canasta relevada, registró en agosto un aumento promedio del 1,11%, por debajo del 1,69% registrado en julio. Los principales aumentos se observaron en verduras, tubérculos y legumbres, particularmente en cebolla (33,88%) y banana (24,20%).

Salud registró una variación del 1,80% en agosto, frente al 2,26% de julio. El incremento estuvo asociado principalmente a la suba de los seguros médicos, con un aumento del 1,90% en la cuota de prepaga.

En Transporte, la variación fue del 0,39%, prácticamente en línea con el 0,40% registrado durante julio. El principal incremento correspondió al boleto de colectivo, que aumentó 3,89%, frente al 4,15% observado el mes anterior.

El informe elaborado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón analiza mensualmente la evolución de precios de una canasta representativa de bienes y servicios en el distrito, con el objetivo de aportar información de referencia para el seguimiento de la economía local.

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