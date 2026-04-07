Para el Observatorio Económico de la UM los precios en Morón se aceleraron al 3,35% en marzo

El nivel general de precios en el Partido de Morón registró en marzo un incremento del 3,35%, lo que marca una aceleración frente al 2,97% observado en febrero, de acuerdo con el informe del Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón (UM).

El comportamiento del mes estuvo fuertemente influenciado por el rubro Transporte, que mostró un aumento del 13,60% y se convirtió en el principal motor de la suba. El salto se explica fundamentalmente por los incrementos en peajes (42,21%), contrastando con el crecimiento moderado que había tenido esta división el mes anterior.

Otro de los factores relevantes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que pasó de un 3,01% en febrero a un 4,55% en marzo, incrementando su incidencia en el índice general. Dentro de esta categoría se destacaron subas en gaseosas (9,91%) y en cortes de carne como la tapa de nalga (9,46%), mientras que algunos productos mostraron variaciones a la baja.

En Educación, el aumento fue del 3,86%, levemente por encima del registro del mes previo (3,33%) y el rubro Salud evidenció una suba del 2,95%, en línea con lo observado en febrero (2,81%). En tanto, Bebidas alcohólicas y tabaco registró una variación del 2,59%, por encima del 0,80% del mes anterior.

El informe incluyó además un relevamiento regional sobre productos de panadería, elaborado a partir de datos del Centro de Industriales Panaderos del Oeste (CIPDO), que compara precios entre Morón, Hurlingham e Ituzaingó.

#DatoINDEC#IPC: en febrero de 2026, Noroeste fue la región con mayor suba mensual (3,5%) y Gran Buenos Aires, la de menor (2,6%) https://t.co/bFx8TZTULF pic.twitter.com/1qgWLs9VY8 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 12, 2026