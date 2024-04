Paro de colectivos en el AMBA: Nadie se hace cargo por el pago de un bono discontinuado de $250 mil

Choferes de colectivos del área metropolitana comenzaron esta medianoche con una retención de tareas, a la espera de que se incorpore a la paritaria firmada en febrero la bonificación de $250 mil pesos que cobraron en marzo en concepto no remunerativo. Sólo los colectivos del grupo DOTA están ciculando en el AMBA.

Esto se debe a que fracasó la reunión entre los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), del Gobierno Nacional y de las cámaras empresarias (AAETA-CEAP-CTPBA y CEUTUPBA) para destrabar el conflicto. Según explicó el vocero de la UTA, Mario Caligari, desde las 0 hs de este jueves rige una «retención de tareas» en los lugares de trabajo y, en las empresas en que no se abone lo acordado, «los colectivos no van a funcionar». Qué líneas no funcionan, cuáles prestan servicio y cómo operan los trenes y subtes.

Hasta que la situación se resuelva, varías líneas de transporte que circulan por el AMBA ya confirmaron su adhesión a la medida de fuerza. De esta manera, los colectivos 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195 no están disponibles.

“La verdad que me afecta un montón el paro porque sin colectivo tengo que viajar en tren, y todo el mundo optó por el tren. Está lleno, explotado de gente. Ahora tengo que tomar taxi, así que modifica bastante la rutina de todos los días”, lamentó una pasajera en diálogo con radio Rivadavia, mientras trataba de llegar a su lugar de trabajo desde Plaza Constitución.

A esta hora, los trabajadores de la Línea 216 se encuentran en asamblea en las terminales. «La empresa nos dijo que iban a incorporar al básico el bono que cobramos en marzo», le dijo Rolando, uno de los delegados, al canal TN. Admitió que, por antigüedad, cobró este mes más de un millón cien mil pesos en mano.

En el caso de los circuitos que pertenecen a la provincia de Buenos Aires y que no brindarán servicios a lo largo de la jornada comprenderán a las líneas enumeradas desde el 200 hasta el 499, mientras que las líneas de jurisdicción municipal que resultarán afectadas irán desde el 500 en adelante. Asimismo, es necesario resaltar que las empresas de colectivos DOTA, YITOS y el grupo Autobuses de Lomas de Zamora funcionan con normalidad, tras expresar su desacuerdo con la convocatoria de retención de tareas.

Horas antes, la DOTA emitió un comunicado dirigido hacia el personal, en el que remarcaron que “no hay ninguna razón para que éste haga retención de tareas”, tras haber señalado que las empresas de transporte adheridas a CETUBA se encontraban “al día en sus obligaciones salariales”. En este sentido, advirtieron que los trabajadores que se sumaran a la medida de retención de tareas tendrán un ausente, debido a que el temperamento será considerado como un paro.

Según trascendió, las líneas que sí funcionarán el jueves serán las siguientes: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 95, 100, 101, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 130, 132, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 421, 429, 435 y 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520/523 (Lanús) y 570 (Avellaneda). A la lista también se sumarán los recorridos 275, 307 y 506 que se movilizan en La Plata.

A pesar de la no adhesión al paro de colectivos, los trabajadores de la empresa de transporte SAES que está a cargo de la línea 85 advirtieron en un comunicado que “el servicio estará regido en base al presentismo del personal”. Pese a que indicaron que las unidades estarán disponibles para su uso, apuntaron que no es posible “garantizar servicio ni frecuencia”, en respuesta a la medida convocada por la comisión directiva del gremio.

De acuerdo a los voceros del gremio que dialogaron con Infobae, indicaron que hay más de 400 líneas involucradas en la retención de tareas, las cuales trasladan a un promedio de 9 millones de pasajeros por día. “El sector empresario se niega a pagar los salarios en los montos acordados, a pesar de que los Gobiernos Nacional y Provincial aportaron en subsidios la suma de mas de $122.000.000.000, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42% y un aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%″, denunció el Secretario General de la UTA, Roberto Carlos Fernández, por medio de un comunicado oficial.

En línea con el reclamo, el representante gremial apuntó que el sector empresarial negó lo acordado en las reuniones por paritarias y que utilizarían como excusa que “los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos”. Además, Fernández manifestó que espera que “los empresarios asuman la responsabilidad que les corresponde como empleadores y eviten afectar a miles de usuarios”.

Mas ataques a distintas lineas del Grupo #DOTA. Totalmente repudiable, una vergüenza todo esto. La interna sindical al rojo vivo https://t.co/QCfyAim94y pic.twitter.com/sjTGRe1gFP — Ciudad de Bondis (@CiudadDeBondis) April 11, 2024

Por su parte, las cámaras empresarias sostuvieron que los costos de funcionamiento no les permiten afrontar esos pagos. y que la voluntad de asumir los aumentos estaba supeditada a los aportes del Estado. Finalmente, en la reunión que se celebró entre las partes este miércoles no hubo acuerdos, por lo que el próximo lunes a las 15 horas volverán a encontrarse, junto con los funcionarios de la Secretaría de Transporte que mediarán en el conflicto.

Atentados

Por su parte, esta madrugada el Grupo DOTA dejó trascender en redes sociales que algunos colectivos sufrieron agresiones que fueron llevadas a cabo por «los vándalos de siempre», según indicaron desde la empresa.

Minutos antes de que comenzara a regir la medida de fuerza que promueve la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por un reclamo salarial, a la que la citada empresa no se sumó, que algunas de sus unidades recibieron sufrieron lo que parecen ser pedradas en sus ventanillas y parabrisas y otros daños menores en las carrocerías.

Más temprano, la empresa había dicho que iba a «garantizan el servicio» argumentando que “la totalidad del personal tiene acreditado el importe total de sus haberes correspondiente al convenio homologado de 737.000 pesos de valor inicial”.