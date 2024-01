Paro general: El peronismo movilizó al Congreso y metió presión en contra del DNU y la Ley Ómnibus

Frente al Congreso, el cosecretario general de la CGT Héctor Daer reclamó este miércoles a los diputados que «miren al pueblo a la cara» y rechacen el DNU y la Ley de «Bases» promovidas por el Gobierno de Javier Milei. Fue en el marco del paro general convocado para este miércoles, que se transformó en un verdadero acto partidario opositor, con la movilización de todo el aparato peronista bonaerense y de la izquierda.

«Vamos a seguir la lucha hasta que lleguemos al éxito, hasta que caigan el DNU y la ley ómnibus; no vamos a dar un paso atrás, viva el pueblo argentino, viva el movimiento obrero, la patria no se vende!», enfatizó hoy Daer, quien cuestionó, además, que «ahora nos dicen que no hay aumento para los jubilados».

Al referirse a los diputados que discuten el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y el proyecto de ley «Bases», el líder del sindicato de la Sanidad les advirtió, dirigiéndose a los manifestantes: «Ahora les decimos que de acuerdo al mandato popular que miren a todos ustedes a a la cara, que nos miren a los ojos, que actúen en consecuencia, que no actúen en la oscuridad, agazapados, porque les dijeron que son coimeros».

«Cuando los llevan a discutir, cuando ponen todo sobre la mesa no se discute nada. Son 600 leyes (contenidas en los proyectos), cada diputado tiene cinco minutos en comisión y cinco minutos en el recinto», describió.

"Quieren destruir los sindicatos y nos quieren quitar la posibilidad de acción gremial y sindical en el momento en el que tenemos una gran desigualdad en nuestra sociedad" sostuvo el secretario general de la CGT, Héctor Daer, en el acto central en Plaza Congreso y en el marco del paro general del 24 de enero de 2024.

Daer destacó que «hoy vinieron acá la CGT, las CTA y todos los sindicatos y organizaciones obreras de nuestro país, los científicos, la cultura, el deporte, los inquillinos, los jubilados, los socialistas, los de izquierda, de la Unión Cívica y los radicales que no olvidan a (Hipólito) Yrigoyen ni a (Raúl) Alfonsín».

No fueron los únicos que movilizaron. Desde el gobernador, Axel Kicillof, hasta los intendentes del GBA le pusieron el cuerpo a la resistencia kirchnerista, versión 2024. Desde el Oeste del Conurbano, los intendentes de Moreno, Merlo, Morón y Hurlingham se sumaron a la marcha abordo del Tren Sarmiento, cuyos dirigentes gremiales hicieron su propia arenga en la Estación Once, con Rubén «Pollo» Sobrero a la cabeza.

«Hoy se para porque en 45 días el Presidente entregó las empresas del Estado», disparó el secretario de la Seccional Oeste de la UF. «No es solamente un ajuste, no hay un plan de gobierno sino un plan de negocio”, sostuvo ésta mañana el ex candidato a gobernador por Izquierda Socialista, en declaraciones a Splendid.

También movilizaron intendentes de la Tercera Sección Electoral bonaerense como Mario Secco o Eduardo Espinoza, además de legisladores e referentes de distintos partidos que componen la alianza Unión por la Patria. Entre otros, Malena Galmarini (ex AySA) se puso al frente de una columna del Frente Renovador.

Desde el escenario, bajaban más críticas a la posible privatización de empresas del Estado, materia que labró con creces el exPresidente Carlos Menem en los ’90, con cierto respaldo sindical (ahí nacieron los «gordos de la CGT») y respaldo de gobernadores del Sur como Néstor Kirchner. «YPF no se privatiza y las otras empresas (del Estado) sí?», se preguntaba Daer, en alusión a la exclusión de esa empresa del listado de las compañías a privatizar, según el dictamen de las comisiones que analizan el proyecto en la Cámara baja.

«No se pueden privatizar las empresas del Estado como Aerolíneas Argentinas, Télam, Banco Nación, Radio Nacional. Van a dejar a millones de trabajadores en la calle y se las van a entregar a los amigos», advirtió Moyano. Agregó que «esta ley de reforma laboral la escribió Paolo Rocca y Mercado Libre» y sostuvo que «la patria no se vende, la patria se defiende».

Moyano recordó también que «hace pocos días el Presidente, en forma risueña, dijo que al ministro de Economía, por las medidas que estaba tomando, hay que llevarlo en andas» y agregó que se trata del «mismo ministro de Economía que fue socio de Macri, que fugó 45 mil millones de dólares y que debería estar desfilando por tribunales dando explicaciones».

«Y yo le digo ante miles de compañeros que si leva adelante estas medidas económicas de hambre, ajuste y despidos, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas al ministro pero para tirarlo al Riachuelo», afirmó.

Organizaciones gremiales y sociales enroladas en la CGT, las dos CTA y la Unidad Piquetera (UP) fueron protagonistas de una multitudinaria protesta frente al Congreso de la Nación y a lo largo de la avenida de Mayo y calles adyacentes, con cortes parciales para el tránsito vehicular, en el marco del paro y movilización convocado por la CGT, que comenzó a las 12.

Columnas de manifestantes pertenecientes a las dos CTA, a la Unidad Piquetera (UP), la UTEP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Evita, entre otras, se ubicaron a lo largo de la avenida Rivadavia, dejando solo un carril para el tránsito y ante la atenta vigilia de un cordón de efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad.